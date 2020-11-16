Сафонов: «Симптомов коронавируса у меня нет. Жду результатов повторного теста»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопросы о возможном заражении коронавирусом.
21-летний футболист сдал тест на COVID-19 в расположении сборной России, результат которого оказался сомнительным.
– Как сейчас ваше самочувствие?
– Хорошее, никаких симптомов болезни нет.
Тем не менее, безопасность команды превыше всего, поэтому сейчас четко выполняю рекомендации медицинского штаба сборной. Нахожусь в стамбульском отеле, где жила команда, уже сдал повторный тест, жду результатов.
Знаю, что врачи сборной и «Краснодара» находятся на связи, поэтому ситуация под контролем.
Сафонов: «Буду ждать шанс выйти на поле в свитере первой сборной России»
Источник: «Спорт-Экспресс»