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    Сафонов: «Симптомов коронавируса у меня нет. Жду результатов повторного теста»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопросы о возможном заражении коронавирусом.

    21-летний футболист сдал тест на COVID-19 в расположении сборной России, результат которого оказался сомнительным.

    – Как сейчас ваше самочувствие?

    – Хорошее, никаких симптомов болезни нет.

    Тем не менее, безопасность команды превыше всего, поэтому сейчас четко выполняю рекомендации медицинского штаба сборной. Нахожусь в стамбульском отеле, где жила команда, уже сдал повторный тест, жду результатов.

    Знаю, что врачи сборной и «Краснодара» находятся на связи, поэтому ситуация под контролем.

    Сафонов: «Буду ждать шанс выйти на поле в свитере первой сборной России»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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