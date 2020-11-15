Кержаков – о поражении от «Чертаново»: «Сами упустили игру, бросив играть после забитого гола»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков подытожил матч 22-го тура ФНЛ против «Чертаново» (1:2). Обе команды идут в зоне вылета.

«Сами упустили игру. После нашего забитого гола непонятно почему бросили играть. Не знаю, с чем это было связано. С самоуспокоением, возможно. Чем-то другим радикальное изменение в игре я объяснить не могу», – сказал тренер.