Кержаков – о поражении от «Чертаново»: «Сами упустили игру, бросив играть после забитого гола»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков подытожил матч 22-го тура ФНЛ против «Чертаново» (1:2). Обе команды идут в зоне вылета.
«Сами упустили игру. После нашего забитого гола непонятно почему бросили играть. Не знаю, с чем это было связано. С самоуспокоением, возможно. Чем-то другим радикальное изменение в игре я объяснить не могу», – сказал тренер.
- Это был последний домашний матч «Томи» в 2020 году.
- Кержаков работает в Томске с сентября.
- Следующий соперник – «Спартак-2» (21 ноября).
Источник: ютуб-канал «Томи»