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    TNT Sports: «Атлетико» хочет с доплатой обменять Морату на Дибалу

    Мадридский «Атлетико» намерен уже зимой заполучить нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, пишет TNT Sports. В сделке планируется участие форварда испанцев Альваро Мораты.

    Мората играет в Турине на правах аренды, и «Атлетико» планирует его продать «Ювентусу». Дибала, по их задумке, должен переехать в Мадрид за 35 миллионов евро и права на Морату.

    • Нынешняя зарплата Дибалы – 7,5 миллиона евро в год.
    • В сезоне Серии А Мората провел пять матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
    • Дибала в нынешнем чемпионате Италии не отметился результативными действиями.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TNT Sports

    Цифровой спортивный телеканал, вещающий в Аргентине. Транслирует половину матчей тура местного чемпионата.

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