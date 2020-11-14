TNT Sports: «Атлетико» хочет с доплатой обменять Морату на Дибалу

Мадридский «Атлетико» намерен уже зимой заполучить нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, пишет TNT Sports. В сделке планируется участие форварда испанцев Альваро Мораты.
Мората играет в Турине на правах аренды, и «Атлетико» планирует его продать «Ювентусу». Дибала, по их задумке, должен переехать в Мадрид за 35 миллионов евро и права на Морату.
- Нынешняя зарплата Дибалы – 7,5 миллиона евро в год.
- В сезоне Серии А Мората провел пять матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
- Дибала в нынешнем чемпионате Италии не отметился результативными действиями.
Источник: TNT Sports
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