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    «Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет». Романцев высказался об игре клубов РПЛ в еврокубках

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках.

    «Оценю эти показатели, как ожидаемые. Те, кто считал иначе, пусть посмотрит минут 15 любого матча чемпионата Испании или Англии и сравнит их с тем, что видит во встречах российского первенства. И если они не увидят разницы в качестве игры, то пусть тогда оставят футбол и переключатся на другой вид спорта. В той же Ла Лиге или АПЛ и скорости иные, и культура владения мячом гораздо выше.

    Все это и почувствовали на себе наши клубы во встречах с такими топ-соперниками, как «Бавария», «Челси», дортмундская «Боруссия». И то, что мы им в этом уступаем, к сожалению, объективная реальность. Так что, как говорится, не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет.

    Все ли безнадежно? Смотря на каком уровне. Да, «Локомотив» слабее «Атлетико» и «Баварии», но в Лигу Европы выходить обязан. То же самое могу сказать о «Краснодаре», – сказал Романцев.

    • Все четыре российских клуба, выступающие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в первых трех турах группового этапа не смогли одержать ни одной победы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2529

      Puddle 18 минут назад

      Кто дал слово этому алкоголику?

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      Рейтинг: -1131

      зинет недоклуб 1 час назад

      зенет позорище в лч не играйте там терпилы неудачники.дрочите лучше всей команде идите хахаххаа

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