«Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет». Романцев высказался об игре клубов РПЛ в еврокубках

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках.

«Оценю эти показатели, как ожидаемые. Те, кто считал иначе, пусть посмотрит минут 15 любого матча чемпионата Испании или Англии и сравнит их с тем, что видит во встречах российского первенства. И если они не увидят разницы в качестве игры, то пусть тогда оставят футбол и переключатся на другой вид спорта. В той же Ла Лиге или АПЛ и скорости иные, и культура владения мячом гораздо выше.

Все это и почувствовали на себе наши клубы во встречах с такими топ-соперниками, как «Бавария», «Челси», дортмундская «Боруссия». И то, что мы им в этом уступаем, к сожалению, объективная реальность. Так что, как говорится, не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет.

Все ли безнадежно? Смотря на каком уровне. Да, «Локомотив» слабее «Атлетико» и «Баварии», но в Лигу Европы выходить обязан. То же самое могу сказать о «Краснодаре», – сказал Романцев.