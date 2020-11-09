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    Гендиректор «Рубина» – об отстранении Вилкова: «Он уже столько наскандалил, что я сомневаюсь в его компетенции»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на новость об отстранении Михаила Вилкова от судейства до конца года.

    «Ну, наказали, это самый первый шаг. Думаю, он уже столько наскандалил, что я сомневаюсь в его компетенции. Посмотрим, что будет дальше.

    Судейство в РПЛ улучшается однозначно. Судейские проблемы были всегда, они не могут в одночасье испариться. Это как в фильме «Место встречи изменить нельзя»: сила правопорядка определяется не количеством преступников, а умением властей обезвреживать их.

    Поэтому всe будет определяться, как мы будем на это реагировать. В настоящий момент мы все вместе реагируем, и вы нам, кстати, в этом помогаете.

    Думаю, всe будет хорошо. Я вижу реальные улучшения. Мы сейчас обсуждаем глубинные моменты, а не явные ошибки. Верю, что всe будет нормально», – приводит слова Сайманова «Р-Спорт».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: -1071

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Михаил честно отрабатывает деньги газпрома. Такие люди нужны в РПЛ.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6799

      Вомбат > Стыдно за зенит 54 минуты назад

      Пытаясь отмыться от репутации судьи, купленного Газпромом, во всех трех играх Зенита за этот календарный год, которые он судил, Вилков помогал соперникам Зенита. Не потому ли его и слили?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +310

      GammiD 2 часа назад

      Отстранили на 5 матчей всего! Бомжи своего в обиду не дадут!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6799

      Вомбат > GammiD 53 минуты назад

      он на наш, просто продажный.

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