Апелляционный комитет РФС уличил Вилкова в обмане КДК и предложил руководству применить к судье санкции

гнать Вилкова ссаными тряпками из судейского корпуса!
Арбитр матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Рубин» (3:1) Михаил Вилков выступил на заседании Апелляционной комиссии РФС. На нем он признался, что при рассмотрении его работы на встрече он ввел в заблуждение КДК РФС.
«В ходе заседания Апелляционного комитета Михаил Вилков сделал заявление, что при рассмотрении протеста ФК «Рубин» в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал от судей VAR/AVAR о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной «Рубина».
Михаил Вилков извинился перед КДК за свое поведение на прошедшем ранее заседании. В этой части Апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи Михаила Вилкова на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия», – сказали в Апелляционном комитете РФС.
- Вилкова могут вывести из списка судей РФС до конца года.
- «Рубин» видел в действиях Вилкова ошибку, достаточно серьезную для переигровки.
- Вилков судит РПЛ с 2010 года.