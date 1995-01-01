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    Апелляционный комитет РФС уличил Вилкова в обмане КДК и предложил руководству применить к судье санкции

    Арбитр матча 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Рубин» (3:1) Михаил Вилков выступил на заседании Апелляционной комиссии РФС. На нем он признался, что при рассмотрении его работы на встрече он ввел в заблуждение КДК РФС.

    «В ходе заседания Апелляционного комитета Михаил Вилков сделал заявление, что при рассмотрении протеста ФК «Рубин» в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал от судей VAR/AVAR о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной «Рубина».

    Михаил Вилков извинился перед КДК за свое поведение на прошедшем ранее заседании. В этой части Апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи Михаила Вилкова на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия», – сказали в Апелляционном комитете РФС.

    • Вилкова могут вывести из списка судей РФС до конца года.
    • «Рубин» видел в действиях Вилкова ошибку, достаточно серьезную для переигровки.
    • Вилков судит РПЛ с 2010 года.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8814

      JTherry 13 минут назад

      гнать Вилкова ссаными тряпками из судейского корпуса!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10469

      Skull_Boy 1 час назад

      Зенит не допустит этого, он же их главный поставщик очков

      1
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