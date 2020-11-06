Апелляционный комитет РФС уличил Вилкова в обмане КДК и предложил руководству применить к судье санкции

Арбитр матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Рубин» (3:1) Михаил Вилков выступил на заседании Апелляционной комиссии РФС. На нем он признался, что при рассмотрении его работы на встрече он ввел в заблуждение КДК РФС.

«В ходе заседания Апелляционного комитета Михаил Вилков сделал заявление, что при рассмотрении протеста ФК «Рубин» в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал от судей VAR/AVAR о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной «Рубина».

Михаил Вилков извинился перед КДК за свое поведение на прошедшем ранее заседании. В этой части Апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи Михаила Вилкова на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия», – сказали в Апелляционном комитете РФС.