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  • Апелляционный комитет РФС уличил Вилкова в обмане КДК и предложил руководству применить к судье санкции

Апелляционный комитет РФС уличил Вилкова в обмане КДК и предложил руководству применить к судье санкции

6 ноября 2020, 20:15
9

Арбитр матча 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Рубин» (3:1) Михаил Вилков выступил на заседании Апелляционной комиссии РФС. На нем он признался, что при рассмотрении его работы на встрече он ввел в заблуждение КДК РФС.

«В ходе заседания Апелляционного комитета Михаил Вилков сделал заявление, что при рассмотрении протеста ФК «Рубин» в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал от судей VAR/AVAR о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной «Рубина».

Михаил Вилков извинился перед КДК за свое поведение на прошедшем ранее заседании. В этой части Апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи Михаила Вилкова на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия», – сказали в Апелляционном комитете РФС.

  • Вилкова могут вывести из списка судей РФС до конца года.
  • «Рубин» видел в действиях Вилкова ошибку, достаточно серьезную для переигровки.
  • Вилков судит РПЛ с 2010 года.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Вилков Михаил
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1604683693
Зенит не допустит этого, он же их главный поставщик очков
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JTherry
1604686587
гнать Вилкова ссаными тряпками из судейского корпуса!
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general.lizyukov
1604690263
А выпишите ему полтора года, чтобы подумал в тишине )))
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BRO_football
1604693034
То, что Вилков признался, это, безусловно, плюс. Но косяков за всю судейскую карьеру у него накопилось предостаточно. Пора гнать его на пенсию, прямо к своему земляку и такому же никчёмному арбитру - Игорю Низовцеву.
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maygli
1604698673
Ну отстранят его до конца года. Этого года? Ну это на пару игр. Потом он опять будет судить и Зенит отыграется. )))
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ALEX ML
1604699165
С конфискацией
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GammiD
1604701252
Вилков опытный судья, он может слить команду не подкопаешся, такие на вес золота. Наказание будет минимальным, на сколько это возможно. Если бы не было видео, вообще эпизод замылили бы, как в принципе и делали по началу. Мерзко все это... Бомжатня...
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Добрый Бобер
1604714519
Сейчас впаяют либо условку, либо "до конца года". Что так, что эдак - считай ничего.
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paracetamol
1604735061
К ерунде придираются, а реальных "ошибок" не видят!
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