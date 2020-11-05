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    Вилкова могут вывести из списка судей до конца года

    В ближайшее время состоится заседание апелляционного комитета РФС по поводу обращения «Рубина» после матча 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

    В той встрече арбитр Михаил Вилков нарушил протокол использования системы VAR, назначив пенальти после того, как игра уже была возобновлена.

    Этот эпизод мог стать основанием для переигровки матча, но «Рубин» с такой просьбой в РФС не обращался.

    Тем не менее, казанцы пытаются добиться наказания для рефери.

    Как сообщает «РБ-Спорт», один из вариантов санкций в отношении Вилкова – выведение из списка судей как минимум до конца года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    05.11.2020 22:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3241

      maygli 23 минуты назад

      ничего страшного. зенит найдёт ему новую работу у себя.

      0
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      Рейтинг: +17864

      bset 47 минут назад

      Стоило начать прессовать зенитовских судей, как Зенит стал скатываться вниз по таблице...

      1
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      Рейтинг: -158

      Alex_MI_5 1 час назад

      Ээээ, а ну стоп! А как же соснит будет побеждать? Непорядок, гы-гы

      0
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      Рейтинг: +1686

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да уж давно нужно его гнать было, наверное, бомжи с газпромом против.

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      Рейтинг: -1096

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Лучший судья зенита.

      0
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      Рейтинг: +6349

      Hektor 84 1 час назад

      Как же синит без него?

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