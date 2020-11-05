Вилкова могут вывести из списка судей до конца года

В ближайшее время состоится заседание апелляционного комитета РФС по поводу обращения «Рубина» после матча 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

В той встрече арбитр Михаил Вилков нарушил протокол использования системы VAR, назначив пенальти после того, как игра уже была возобновлена.

Этот эпизод мог стать основанием для переигровки матча, но «Рубин» с такой просьбой в РФС не обращался.

Тем не менее, казанцы пытаются добиться наказания для рефери.

Как сообщает «РБ-Спорт», один из вариантов санкций в отношении Вилкова – выведение из списка судей как минимум до конца года.