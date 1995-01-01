Арбитры Вилков и Безбородов отстранены от работы до конца года

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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о наказании для арбитров Михаила Вилкова, Владислава Безбородова и Кирилла Левникова.
– Появилась информация, что Михаил Вилков, который судил матч «Краснодар» – «Рубин», не будет работать на матчах РПЛ до конца года.
– Да, это так. До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но и Безбородова.
– А какова судьба Кирилла Левникова, который работал ВАР на игре «Краснодар» – «Спартак»?
– Он тоже наказан, но в меньшей степени.
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