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  • Арбитры Вилков и Безбородов отстранены от работы до конца года

Арбитры Вилков и Безбородов отстранены от работы до конца года

9 ноября 2020, 12:49
27

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о наказании для арбитров Михаила Вилкова, Владислава Безбородова и Кирилла Левникова.

– Появилась информация, что Михаил Вилков, который судил матч «Краснодар» – «Рубин», не будет работать на матчах РПЛ до конца года.

– Да, это так. До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но и Безбородова.

– А какова судьба Кирилла Левникова, который работал ВАР на игре «Краснодар» – «Спартак»?

– Он тоже наказан, но в меньшей степени.

Апелляционный комитет РФС уличил Вилкова в обмане КДК и предложил руководству применить к судье санкции

ЭСК РФС признала две ошибки Безбородова в матче «Краснодар» – «Спартак», которые повлияли на исход игры

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Безбородов Владислав Вилков Михаил Левников Кирилл
Комментарии (27)
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Павелий
1604915657
Как же теперь Газпр... Зенит? На одном Мешкове далеко не уедешь.
Ответить
PAREVG.
1604915838
Напугали ежа... До конца года, осталась пара туров, поработают в ФНЛ, а весной вернутся.
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Рубинище
1604916041
они и рады ещё-в холода дома посидят
Ответить
NewLife
1604916180
Когда же отстранят бомжатских представителей в руководстве футболом ?
Ответить
BRO_football
1604917062
Что значит "дальше посмотрим"? Уже много раз такое было - возвращаются эти арбитры и судят будто бы наказания не было вовсе.
Ответить
paracetamol
1604919381
А Безбородова за шо?
Ответить
Aldo.CSKA
1604926251
Показуха для недалеких
Ответить
ruded
1604940465
дали время, чтоб потратить нажитое непосильным трудом..
Ответить
Нам не нужен такой футбол
1604963983
До конца года. Звучит как-будто на долгий срок. А на самом деле пару матчей пропустят
Ответить
Hektor 84
1605159974
Газпром их в беде не оставит
Ответить
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