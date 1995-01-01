Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Арбитры Вилков и Безбородов отстранены от работы до конца года

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о наказании для арбитров Михаила Вилкова, Владислава Безбородова и Кирилла Левникова.

    – Появилась информация, что Михаил Вилков, который судил матч «Краснодар» – «Рубин», не будет работать на матчах РПЛ до конца года.

    – Да, это так. До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но и Безбородова.

    – А какова судьба Кирилла Левникова, который работал ВАР на игре «Краснодар» – «Спартак»?

    – Он тоже наказан, но в меньшей степени.

    Апелляционный комитет РФС уличил Вилкова в обмане КДК и предложил руководству применить к судье санкции

    ЭСК РФС признала две ошибки Безбородова в матче «Краснодар» – «Спартак», которые повлияли на исход игры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:49
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6

      zabo49 58 минут назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13984

      vladimir-7 1 час назад

      Что Хачатурянц скажет, когда говорили, что судьи отсудили без
      претензий, а их наказали? Где враньё? Или плохо отсудили и их наказали, или хорошо отсудили и их поощрили?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9022

      paracetamol 1 час назад

      А Безбородова за шо?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8738

      BRO_football 2 часа назад

      Что значит "дальше посмотрим"? Уже много раз такое было - возвращаются эти арбитры и судят будто бы наказания не было вовсе.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1842

      diadushka > BRO_football 2 часа назад

      так и будет, вернутся и снова продолжат тащить бомжей, а это якобы "наказание" - крошки со стола для челяди, мол радуйтесь, вы же не довольны были, мы их отстранили, что вам еще надо?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13984

      vladimir-7 > BRO_football 1 час назад

      ...а это зависит от того, сколько он теперь заплатит Ашоту.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7018

      alp > diadushka 57 минут назад

      "мы их отстранили"

      во во, с судьями работаете вы, а виноват Зенит...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1263

      аларм дубль2 > alp 20 минут назад

      чья бы корова мычала?а ваша с кпссником-собакою молчала!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1039

      vmonomah17 2 часа назад

      Одних отстранили, придут другие. Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма, т.е.результат, не меняется

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9022

      paracetamol > vmonomah17 1 час назад

      Придет еще худшее г-но из ФНЛ. А там такое твориться...!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3673

      Павелий > paracetamol 1 час назад

      Там нет Зенита. Там нормас всё.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11341

      KLIM777 2 часа назад

      какие идиоты в коментах))) ваши клубы пусть научатся играть с Ротором, Химками для начала и Уралом)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13984

      vladimir-7 > KLIM777 1 час назад

      Т.е. Рубин уже обучил ваш клуб?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4808

      NewLife 2 часа назад

      Когда же отстранят бомжатских представителей в руководстве футболом ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1039

      vmonomah17 > NewLife 2 часа назад

      Когда в стране газ кончится)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1767

      PAREVG. > NewLife 2 часа назад

      Не раньше, чем от руководства страной...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5120

      Рубинище 2 часа назад

      они и рады ещё-в холода дома посидят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1767

      PAREVG. 2 часа назад

      Напугали ежа...
      До конца года, осталась пара туров, поработают в ФНЛ, а весной вернутся.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17950

      bset > PAREVG. 2 часа назад

      Ничего себе пара. Сейчас прошел 14й, последний 19й. 1/6 чемпионата. Это как если бы у тебя была зарплата 30 тысяч, а тебе бы сократили "на пару" и стала бы она 25 тысяч. Разница существенная.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1767

      PAREVG. > bset 2 часа назад

      Не в курсе был...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13984

      vladimir-7 > bset 1 час назад

      А им, как вынужденным безработным или как работающим на удаленке консультантами, оплатят
      премией, покрывающей потери в 2-3 раза.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3673

      Павелий 2 часа назад

      Как же теперь Газпр... Зенит? На одном Мешкове далеко не уедешь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1767

      PAREVG. > Павелий 2 часа назад

      Их отстранили до конца года, а не сезона, пару туров переживут, а весной помощь придет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11850

      Garrincha58 > Павелий 2 часа назад

      этих двух отстранили за поддержку не Зениту а именно Спартаку так что заткни хлебало пока не завоняло

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9022

      paracetamol > Павелий 1 час назад

      Мешок - свинями куплен.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3673

      Павелий > paracetamol 1 час назад

      Это твои мозги куплены. Посмотри внимательно матч Зенит-Спартак 1 декабря 2019 года.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13984

      vladimir-7 > Павелий 1 час назад

      Судейский мир не без добрых людей в Газпроме.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80389
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru