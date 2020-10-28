ЭСК РФС признала две ошибки Безбородова в матче «Краснодар» – «Спартак», которые повлияли на исход игры

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу главного судьи матча 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3) Владислава Безбородова. Она постановила, что петербуржец совершил две ошибки, повлиявшие на исход встречи, пишет «Р-Спорт».

В частности, ЭСК убежден, что первый гол «Спартака» (автор – Эсекьель Понсе) засчитывать было нельзя в связи с фолом аргентинца.