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    ЭСК РФС признала две ошибки Безбородова в матче «Краснодар» – «Спартак», которые повлияли на исход игры

    Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу главного судьи матча 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3) Владислава Безбородова. Она постановила, что петербуржец совершил две ошибки, повлиявшие на исход встречи, пишет «Р-Спорт».

    В частности, ЭСК убежден, что первый гол «Спартака» (автор – Эсекьель Понсе) засчитывать было нельзя в связи с фолом аргентинца.

    • По информации «Чемпионата», РФС применит санкции к арбитру.
    • В организации разочарованы работой бригады Безбородова в Краснодаре.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии23
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      Рейтинг: +6042

      GoLenaStop 13 секунд назад

      Может, надо приглашать хороших импортных арбитров, которым похер наш чемпионат?

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      Рейтинг: +15397

      slavutiq70 2 минуты назад

      Эксперты ******,,,только что смотрел ЛЧ,,,так там толчок в спину как на Жиго был однозначно свистят,,,,да уже определились бы с правилами а то мало кому понятно что вы там считаете,,,,

      0
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      Рейтинг: +2793

      Ганнибал Лектор 6 минут назад

      федун, как дела? Может это, сниматься пора и валить в другой чемпионат от судейского беспредела?

      0
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      Рейтинг: +1858

      СвинкаСправедливости > Ганнибал Лектор 4 минуты назад

      Да, с такими заявлениями пора валить с этого чемпионата.
      И Краснодару привет пламенный передать за матч Рубин-Краснодар. Бычкам, видимо, выдали разрешение на нарушение правил, я понял.

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      Рейтинг: +1858

      СвинкаСправедливости 7 минут назад

      Просто уберите эту комиссию уже куда подальше, какой же бред они несут раз за разом. Оценка эпизодов однобокая, они умудряются рассматривать одну стадию эпизода.

      У них Защитник рукой упирается в торс и при ответной реакции отваливается на полусогнутых ногах, а они его признают потерпевшим. Инициатора грязной борьбы с применением верхних конечностей они признают правым.
      Ну это прямо как в эпизоде Рамирес-Умяров, где Умярова ударили в лицо локтем и наградили жёлтой картой. Вот один в один оценка эпизодов.

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      Рейтинг: +4895

      nik55 7 минут назад

      что будет делать Экспертно-судейская комиссия РФС после игры Боруссия Д--Зенит

      0
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      Рейтинг: +1858

      СвинкаСправедливости 12 минут назад

      Ой, эти у*ки даже жёлтую карту Карпова отменили и признали все решения Карасёва верными. Рот топтал этого казино.

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      Рейтинг: +1858

      СвинкаСправедливости 13 минут назад

      Там сам Чернов фолил.

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      Рейтинг: +3069

      serhio80 16 минут назад

      В первом моменте чисто плечем убрал, во втором руками. Вывод в эск сидят деды из Питера и разогнать к херам их

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      Рейтинг: +15211

      silver29 20 минут назад

      Читаю дословно "ЭСК убежден", в единственном лице получается ? Так может это просто частное мнение кого-то, в комиссии точно поболее народу бывает. РФС заявил:«Формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Все точка )))

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      Рейтинг: +12738

      derrik2000 > silver29 11 минут назад

      В этой новости уже ОФИЦИАЛЬНЫЙ вердикт РФС, а в прошлой - "Источник «Чемпионата» в РФС объяснил ситуацию."

      Вот и вся разница.

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      Рейтинг: -103

      Спартач80 30 минут назад

      Я так понимаю вторая ошибка-фол Мартыновича на Жиго?Так если эпизоды одинаковые,а трактовались по-разному,тогда почему ДВЕ ошибки?Один то раз тогда было всё правильно!....Нельзя быть немножко беременной...

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