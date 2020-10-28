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  • ЭСК РФС признала две ошибки Безбородова в матче «Краснодар» – «Спартак», которые повлияли на исход игры

ЭСК РФС признала две ошибки Безбородова в матче «Краснодар» – «Спартак», которые повлияли на исход игры

28 октября 2020, 18:14
106

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу главного судьи матча 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3) Владислава Безбородова. Она постановила, что петербуржец совершил две ошибки, повлиявшие на исход встречи, пишет «Р-Спорт».

В частности, ЭСК убежден, что первый гол «Спартака» (автор – Эсекьель Понсе) засчитывать было нельзя в связи с фолом аргентинца.

  • По информации «Чемпионата», РФС применит санкции к арбитру.
  • В организации разочарованы работой бригады Безбородова в Краснодаре.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Безбородов Владислав
Комментарии (106)
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serhio80
1603899965
В первом моменте чисто плечем убрал, во втором руками. Вывод в эск сидят деды из Питера и разогнать к херам их
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Ганнибал Лектор
1603900603
федун, как дела? Может это, сниматься пора и валить в другой чемпионат от судейского беспредела?
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Томик
1603901222
Рассматриваю хрень какую-то. Где разборка разбитого лица Умярова, за которое ему же и дали жёлтую. Вон "михалыч" требует красной и дисквалификации за удар Карпова. А тут - наоборот. У "Спартака", смотрю, всегда всё наоборот. И Айртону желтую за то, что ему по колену зарядили и Умярову, за то, что лицом ударил локоть Рамиреса. Бедный краснодарец, так жестко его лицом никто не бил ещё. ЭСК у нас гавно. Пофамильно хочу видеть тех, кто такую хрень принимает. И хотелось бы источники финансирования.
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Из Твери Леха
1603901506
А как иначе? Ведь не засчитай гол Понсе, то опять бы пошли визги о снятии. То ли еще будет!
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sobaka120982
1603902249
Что там спартак с чемпа не снимается)))? Наверное нееене , все же хорошо. И судьи компетентные...
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SaveAS
1603902756
У РФС жопа гореть стала, что Спартак обогнал Зенит! Появился риск, что в этот сезон зенит не станет чемпионом....теперь опять в открытую будут Спартак топить как в конце сезона 19/20. Насчёт забитого гола Понсе и незасчитаного гола Краснодара, какая разница? Ну был бы счет 2-1, все равно проиграли.
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zigbert
1603904244
Ошибки две а комиссия РФС говорит только об одной. Они сами не знают в чем ошибка Безбородова в отмененном голе Краснодара.
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Nevsky_RU
1603909312
Ну собственно весь чемпионат Срамтак только так очки и набирает. Начиная с первого тура, когда Соболь с фолом на Мевле забил гол. Вот в этом году в Рашке действительно может появится настоящий дутый чемпион =)
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морозз
1603911732
Империя Зла в образе Газообразующего Миллера никогда не смирится с первым местом Спартака! Такова сущность этого газового российского Монстра и его кредо!
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Владислав Vlad
1603918134
Сегодня футболист Челси сыграл плечо в плечо с Уткиным в своей штрафной, намного грубее, чем Понсе. Уткин отлетел и ещё долго лежал. Оказывается - В Европе это называется игровым моментом, борьбой. Ждём от Краснодара жалобу в КДК.
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