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  • «Чемпионат»: РФС возмущен и разочарован работой Безбородова в Краснодаре

«Чемпионат»: РФС возмущен и разочарован работой Безбородова в Краснодаре

25 октября 2020, 15:01
45

Источник «Чемпионата» в РФС рассказал, что организация недовольна работой Владислава Безбородова в качестве судьи на матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Ставится вопрос о завершении карьеры петербуржца.

«В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещe раз, то могут закончить карьеру», – сказали в РФС.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • «Краснодар» идет восьмым.
  • Безбородов судит РПЛ с 2007 года.

«Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Безбородов Владислав
Комментарии (45)
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nik55
1603627547
РФС-----выкормыши газсрема----а Казарцевым довольны ?
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Ганнибал Лектор
1603628248
Сейчас упоротые сектанты будут нахрюкивать об ангажированном Газпромом РФС. Да все понятно, крючкохвостые, минусуйте. А вообще странное заявление РФС - КДК еще не было, поэтому такое заявление - эмоции дилетантов, а не комментарий профессионалов.
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серега кашин
1603628531
не могли в рфс такое сказать пока нет официального заявления, а говорят все псевдо источники
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JTherry
1603629977
чего-то в РФС перепутали: они видимо, разочарованы работой игроков зенита в матче с Рубином, иначе такого сообщения из РФС не последовало бы до комментария Кашшаи и Хачатурянца, и их оценки судейства Безбородова... налицо предвзятость РФС по отношению к соперникам зенита, потому и явная торопливость в высказываниях работников РФС... на мой взгляд, Дюкову следовало бы наложить взыскание на них, если, конечно, это был не он сам)
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x-x-x-x-x
1603632207
Спартак вышел на чистое первое место вот и разогрели пердаки у чинуш которые всеми возможными не спортивными методами ташили божей и их сателитов.
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oyabun
1603634969
Что за источник? Кто конкретно в РФС сказал? Пока не будет официального заявления , считаю данную новость провокационным вбросом. И даже понятно с каких голубых берегов ветер снова дует.
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ivany4
1603635486
А почему бы чемпионату прямо не написать: Дюков возмущен отсутствием радужных на первом месте! Все эти подковерные игры от "источника", прикрывающегося имееми РФС, ставят эту организацию ниже плинтуса. Пора бы им задуматься об этом, если они дорожат своим местом.
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"supermax"
1603637112
зато когда судят против Спартака в рфс нисколько не разочарованы
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NewLife
1603638014
Чемпионат откровенно врет, чтобы навредить Спартаку, как это было когда Чемпионат запустил шнягу о превышении болел на трибунах. Подлые мелкие провокаторы хейтеры Спартака.
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Владислав Vlad
1603638189
Вот удивляюсь руководству Краснодара - По вашему мнению Судья должен был отменить свисток, когда мяч влетел в ворота Спартака??? О каком отменённом голе идёт речь? Мяч влетел в ворота после остановки встречи, после свистка. Гола нет. Читайте правила.
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