«Чемпионат»: РФС возмущен и разочарован работой Безбородова в Краснодаре

Публикуют всякий бред из непонятных источников. Для чего? Для разбрасывания экскрементов вокруг. Чтобы генеральный директор "Краснодара", позволивший себе глупые заявления, почувствовал себя чуть поумнее. А руководство "Зенита" показало пальцем издалека - "ВИДИТЕ! мы тут ни при чём." Где официальное заявление РФС? А его и не будет. Ибо надо другое в нём отмечать. Хотя, конечно, жёлтая Умярову за то, что ему лицо локтём с размаху разбили, претендует на то, чтобы Безбородов попрактиковался в ФНЛ.
Источник «Чемпионата» в РФС рассказал, что организация недовольна работой Владислава Безбородова в качестве судьи на матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Ставится вопрос о завершении карьеры петербуржца.
«В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещe раз, то могут закончить карьеру», – сказали в РФС.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- «Краснодар» идет восьмым.
- Безбородов судит РПЛ с 2007 года.
«Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»