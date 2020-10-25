«Чемпионат»: РФС возмущен и разочарован работой Безбородова в Краснодаре

Источник «Чемпионата» в РФС рассказал, что организация недовольна работой Владислава Безбородова в качестве судьи на матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Ставится вопрос о завершении карьеры петербуржца.

«В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещe раз, то могут закончить карьеру», – сказали в РФС.

«Спартак» лидирует в РПЛ.

«Краснодар» идет восьмым.

Безбородов судит РПЛ с 2007 года.

«Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»