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    «Чемпионат»: РФС возмущен и разочарован работой Безбородова в Краснодаре

    Источник «Чемпионата» в РФС рассказал, что организация недовольна работой Владислава Безбородова в качестве судьи на матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Ставится вопрос о завершении карьеры петербуржца.

    «В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещe раз, то могут закончить карьеру», – сказали в РФС.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • «Краснодар» идет восьмым.
    • Безбородов судит РПЛ с 2007 года.

    «Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:01
    Комментарии39
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      Рейтинг: +4481

      Томик 2 минуты назад

      Публикуют всякий бред из непонятных источников. Для чего? Для разбрасывания экскрементов вокруг. Чтобы генеральный директор "Краснодара", позволивший себе глупые заявления, почувствовал себя чуть поумнее. А руководство "Зенита" показало пальцем издалека - "ВИДИТЕ! мы тут ни при чём." Где официальное заявление РФС? А его и не будет. Ибо надо другое в нём отмечать. Хотя, конечно, жёлтая Умярову за то, что ему лицо локтём с размаху разбили, претендует на то, чтобы Безбородов попрактиковался в ФНЛ.

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      Рейтинг: +15023

      silver29 > Томик 58 секунд назад

      Да не будет никакой официальной информации, "новость" так для провокации и разжигания срача (((

      0
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      Рейтинг: +15023

      silver29 4 минуты назад

      Источник «Чемпионата» в РФС рассказала-это бабка уборщица в подпитии (((

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      Рейтинг: +5461

      Владислав Vlad 19 минут назад

      Вот удивляюсь руководству Краснодара - По вашему мнению Судья должен был отменить свисток, когда мяч влетел в ворота Спартака???
      О каком отменённом голе идёт речь? Мяч влетел в ворота после остановки встречи, после свистка. Гола нет. Читайте правила.

      2
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      Рейтинг: +4181

      NewLife 22 минуты назад

      Чемпионат откровенно врет, чтобы навредить Спартаку, как это было когда Чемпионат запустил шнягу о превышении болел на трибунах.
      Подлые мелкие провокаторы хейтеры Спартака.

      3
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      Рейтинг: +8575

      BRO_football 22 минуты назад

      Хотелось бы, чтобы РФС от слов приступил к действию

      0
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      Рейтинг: +4551

      "supermax" 37 минут назад

      зато когда судят против Спартака в рфс нисколько не разочарованы

      3
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      Рейтинг: +22

      В натуре кипяток 45 минут назад

      Пора уже понять... Ф.К. Зенит. Спартак. Локомотив. ЦСКА... только один из этих команд должен быть первым. Любая другая команда которая попытается нарушить этот строй ждёт такая же участь как Ф.К. Алания. Рубин. Анжи и Ростов. Грустно но это правда...

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      Рейтинг: +15023

      silver29 > В натуре кипяток 2 минуты назад

      а почему ты Сочи не упомянул ? прежде чем ссать в натуре кипятком закончи школу (((

      0
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      Рейтинг: +595

      партизан84 47 минут назад

      да ладно вам, что вы в самом деле, ну отменили один гол, ну засчитали другой, надо быкам просто забить 20 штук, 4 засчитают и победа. делов то, правда же?

      0
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      Рейтинг: +5461

      Владислав Vlad > партизан84 33 минуты назад

      Так гол-то Краснодара никто не отменял. Его не было. Был свисток - игра остановлена. После этого мяч влетает в ворота Спартака. И что должен был делать судья? Отменить свисток?))))

      2
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      Рейтинг: -53

      Alex_MI_5 > Владислав Vlad 13 минут назад

      Я думаю, это сарказм у коллеги. После матча с Сочи особо умные заявляли, что "ну и что, что 2 пенальти? Подумаешь! Надо было забивать больше!". Ага-ага

      0
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      Рейтинг: +6610

      ivany4 1 час назад

      А почему бы чемпионату прямо не написать: Дюков возмущен отсутствием радужных на первом месте!
      Все эти подковерные игры от "источника", прикрывающегося имееми РФС, ставят эту организацию ниже плинтуса. Пора бы им задуматься об этом, если они дорожат своим местом.

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      Рейтинг: +4181

      NewLife > ivany4 20 минут назад

      Соревнуются с синит-экспрессом, кто лучше полижет начальству.

      1
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      Рейтинг: +25329

      oyabun 1 час назад

      Что за источник? Кто конкретно в РФС сказал? Пока не будет официального заявления , считаю данную новость провокационным вбросом. И даже понятно с каких голубых берегов ветер снова дует.

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      Рейтинг: +4181

      NewLife > oyabun 18 минут назад

      От туда же, от куда подуло их же высером о превышении количества на трибунах.

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