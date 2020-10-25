«Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг недоволен судейством в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3). Он считает, что москвичи победили благодаря рефери.

«Обычно, когда мы считаем, что судья ошибся во время нашего матча, мы подаем жалобу и никак ее не комментируем, так как видим, какую большую работу проводит новое руководство судейского комитета, и мы понимаем, что идет становление правильной работы, и мы должны терпеть.

Но сегодня, после слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво» (и это главная реакция СМИ на то, что происходило в матче «Краснодар» – «Спартак») мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему.

«Красиво» сделали «ребята» Владислав Безбородов и Кирилл Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче.

Почему мы считаем засчитанный первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол «Краснодара» не ошибками, а предвзятыми решениями? Потому что, на наш взгляд, оба эти момента по сути своей одинаковы.

Оба эти момента при их схожести по сути были оценены главным судьей матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором – отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат! На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость!

При этом, если к г-ну Безбородову уже давно бесполезно обращаться, я бы хотел обратиться к Кириллу Левникову. «Кирилл, вы еще достаточно молодой человек, вы в начале пути своей судейской карьеры. На вас и на таких, как вы, надежда в том, чтобы сделать наш футбол чище и лучше! Имея под рукой все средства VAR, вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола «Спартака» быстро начать игру! Вы не могли не видеть того, что правила были нарушены; и вы не остановили игру, чтобы внимательно разобрать этот момент, который являлся решающим. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьей на VAR, имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, то, что вы этого не сделали – недопустимо!».

«Спартак» из-за одного момента в игре с «Сочи» грозился «сняться» с чемпионата. И вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех нас неделю наблюдать за этой истерией.

Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи.

Санкции… ну, г-н Безбородов – он непотопляем, он же не Василий Казарцев.

И в конце еще раз хотел был повторить: «Спартак», вы не сделали «красиво». Вам эту победу «на блюдечке» принесли Безбородов и Левников», – написал Хашиг.