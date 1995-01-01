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    «Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг недоволен судейством в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3). Он считает, что москвичи победили благодаря рефери.

    «Обычно, когда мы считаем, что судья ошибся во время нашего матча, мы подаем жалобу и никак ее не комментируем, так как видим, какую большую работу проводит новое руководство судейского комитета, и мы понимаем, что идет становление правильной работы, и мы должны терпеть.

    Но сегодня, после слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво» (и это главная реакция СМИ на то, что происходило в матче «Краснодар» – «Спартак») мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему.

    «Красиво» сделали «ребята» Владислав Безбородов и Кирилл Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче.

    Почему мы считаем засчитанный первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол «Краснодара» не ошибками, а предвзятыми решениями? Потому что, на наш взгляд, оба эти момента по сути своей одинаковы.

    Оба эти момента при их схожести по сути были оценены главным судьей матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором – отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат! На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость!

    При этом, если к г-ну Безбородову уже давно бесполезно обращаться, я бы хотел обратиться к Кириллу Левникову. «Кирилл, вы еще достаточно молодой человек, вы в начале пути своей судейской карьеры. На вас и на таких, как вы, надежда в том, чтобы сделать наш футбол чище и лучше! Имея под рукой все средства VAR, вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола «Спартака» быстро начать игру! Вы не могли не видеть того, что правила были нарушены; и вы не остановили игру, чтобы внимательно разобрать этот момент, который являлся решающим. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьей на VAR, имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, то, что вы этого не сделали – недопустимо!».

    «Спартак» из-за одного момента в игре с «Сочи» грозился «сняться» с чемпионата. И вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех нас неделю наблюдать за этой истерией.

    Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи.

    Санкции… ну, г-н Безбородов – он непотопляем, он же не Василий Казарцев.

    И в конце еще раз хотел был повторить: «Спартак», вы не сделали «красиво». Вам эту победу «на блюдечке» принесли Безбородов и Левников», – написал Хашиг.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • «Краснодар» идет восьмым.
    • На следующей неделе краснодарцы примут «Челси».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии52
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      Рейтинг: +4473

      Томик 42 секунды назад

      Непрофессиональное заявление. Второй гол не отменяли - его забили ПОСЛЕ свистка. Генеральному директору "Краснодара", похоже, заявления пиар-менеджеры пишут. Если в одном месте косяк, то остальное и не хочется читать даже. Тем более, когда обосновывают свой плач фразой из эмоционального интервью Федуна.

      0
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      Рейтинг: +2733

      Ганнибал Лектор 7 минут назад

      Ни прибавить, ни убавить. Хоть у кого-то из официальных лиц хватило смелости назвать вещи своими именами. Браво! Снимаю шляпу перед генералом Краснодара! Удачи вам в Лиге чемпионов!

      0
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      Рейтинг: +478

      ySS 11 минут назад

      Чего-то Хашиг не посыпал голову пеплом после матча с Рубином?
      Краснодар судят также, как Спартак, с неоднозначными эпизодами в любую сторону.
      Только питерскую органику всегда судят попутно

      1
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      Рейтинг: +1842

      СвинкаСправедливости > ySS 20 секунд назад

      Говорите за себя. На одно неоднозначное решение в пользу Спартака - Десять решений в пользу его оппонента. Даже не преувеличиваю. И даже в этом матче бычков умудрялись прощать на каждом клочке поля.

      0
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      Рейтинг: +1842

      СвинкаСправедливости 13 минут назад

      Смотрю повтор и вижу как Чернов упирается вытянутой рукой в торс Понсе, потом оба пихают друг друга в бок руками и Чернов отваливается. И при этом они плечо в плечо боролись.
      А Мартынович просто рукой в спину толкал при борьбу за позицию. Эпизоды разные всё же.
      Краснодару советую пересмотреть матч целиком. Вопросы по судейству иссякнут.

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      Рейтинг: +2317

      Masteralex > СвинкаСправедливости 1 минуту назад

      5 раз пересмотрел повтор и не вижу там чтобы Чернов куда-то там упирался и оба пихали друг друга, и нет этого потому что Чернов был первым на мяче на полкорпуса, а потом идёт намеренный толчок с движением от Понсе и только свинка головного мозга может не позволить рассмотреть этот толчок

      https://i.ibb.co/gtqMBQN/image.png - скрин момента толчка для тех кто слепой, Чернов уже замахивался чтобы выбить мяч, а в это время его толкает Понсе двумя руками

      0
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      Рейтинг: +1842

      СвинкаСправедливости 18 минут назад

      Надо бы ротик прикрыть и внимательно посмотреть, как Безбородов с первых секунд матча глаза закрывал на грубые нарушения бычков.
      Вильена и Мартынович прям напрашивались всеми силами в раздевалку.
      Особенно порадовало отношение арбитра к тактическим фолам.
      Защитник Спартакак толкает в спину игрока Краснодара, но Безбородов позволяет продолжить перспективную атаку, которая переросла в гол. Вопросов нет.
      Арбитр видит как защитник Краснодара толкает в спину нападающего Спартака, но позволяет быкам выйти в контратаку. Вопросы есть.
      Эпизод в ударом по лицу Умярова это просто цирк. Там ещё и ЖК пострадавший получил.
      Травма Джикии возникла из-за толчка Кайо, который влупился в игрока без борьбы за мяч.
      Вилена в первом тайме ловил Мозеса на бедро, толкал его, бил по ногам Роме, но карту получил только во втором тайме.
      Даже в начале первого тайма, когда игрок Спартака скидывал мяч Мозесу из центра штрафной, Безбородов и то закрыл глаза на удар по ногам.
      Если Безбородов судил футбол, а не рэгби, Краснодар бы в первом тайме загнулся уже. Планка единоборств там была очень высокая.
      Зато в дебюте второго тайма сразу выдал ЖК Джикия. Ну просто потому что лимит грубых нарушений команды исчерпали в первом тайме, наверное.

      2
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      Рейтинг: +12591

      derrik2000 21 минуту назад

      Своё отношение ко вчерашнему матчу я уже высказал вчера на той новостной ветке.
      Повторяться не буду.
      Если Краснодар всё таки обратиться в РФС по-поводу спорных голов, то очень хочу, чтобы решение этого органа было взвешенным, чётким и, главное, ВЫСОКОПРОФЕССОНАЛЬНЫМ, а не конъюнктурным.

      1
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      Рейтинг: +2317

      Masteralex 26 минут назад

      В прошлом туре Спартаку придумали пенальти для Коронина, которого не было, в ворота Химки, в этом туре первый гол, это явный цирк, такие голы только слепые долбоящеры (хотя у нас арбитры такие и есть) засчитывают, так что Хашиг в чём-то и прав

      1
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      Рейтинг: +6507

      Сильвербой 28 минут назад

      А чего вы хотите от прогнившего чемпионата???

      2
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      Рейтинг: +9233

      ilichkadr 34 минуты назад

      Не для кого не секрет, что В. Безбородов питерский только по регистрации, а по жизни, как никто другой, чисто спартаковский. Влад даже Лапочкина обошел. Осталось проследить за тандемом Безбородов-Левников.
      P.S. Не пошел смотреть первый гол, под дурачка сработал, типа нечего смотреть, но гол "Краснодара" отменил.

      3
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      Рейтинг: +5063

      Рубинище 43 минуты назад

      Многие болельщики Спартака не хотят видеть очевидное и всячески оправдывают решения арбитров. Я полностью согласен с Краснодаром, только вот до этого Краснодар забил Рубину с явным нарушением и таким же толчком, и они молчали. Им вернулось бумерангом. и Спартаку вернётся -отгребёт от очередного евро-колхоза А нужно ли такое чемпионство, где судби вытаскивают исход. потом пробивают дно, проигрывая всяким ху...тничкам да мариборам..по игре и составу Спартак далеко не чемпион.., а нарушение с не засчитанным голом вообще курам на смех-высосанное из пальца. таких засчитанных голов по несколько в каждом туре. Вот такие оправдатели тоже губят наш футбол.

      5
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      Рейтинг: +231

      dva064 > Рубинище 40 минут назад

      Логика хромает у тебя здесь толкнул Понсе нарушение толкнули Жиго не нарушение???я уже не говорю про то что защитник Краснодара падал до контакта,,,и гол кстати Краснодар забил после свистка арбитра то есть и отменять не чего было,,,

      7
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      Рейтинг: +9233

      ilichkadr > dva064 18 минут назад

      Это как до контакта? Сначала упал, а потом законтачил? А чтож Безбородов не пошёл смотреть в ящик? Видимо Левников на ВАРе уснул?

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      Рейтинг: +1842

      СвинкаСправедливости > Рубинище 18 минут назад

      Когда будете смотреть каждый матч целиком, таких претензий к Спартаку больше не возникнет.

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      Рейтинг: +5063

      Рубинище > dva064 2 минуты назад

      Жиго ни каким боком даже близко к мячу не находился, он не участник единоборства в том моменте. А Понсе откровенно толкал мешавшему ему защитника, что будет если всех игроков, которые ставят корпус пихать просто 2 мя руками сзади ?

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