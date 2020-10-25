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  • «Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»

«Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»

25 октября 2020, 13:36
163

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг недоволен судейством в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3). Он считает, что москвичи победили благодаря рефери.

«Обычно, когда мы считаем, что судья ошибся во время нашего матча, мы подаем жалобу и никак ее не комментируем, так как видим, какую большую работу проводит новое руководство судейского комитета, и мы понимаем, что идет становление правильной работы, и мы должны терпеть.

Но сегодня, после слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво» (и это главная реакция СМИ на то, что происходило в матче «Краснодар» – «Спартак») мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему.

«Красиво» сделали «ребята» Владислав Безбородов и Кирилл Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче.

Почему мы считаем засчитанный первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол «Краснодара» не ошибками, а предвзятыми решениями? Потому что, на наш взгляд, оба эти момента по сути своей одинаковы.

Оба эти момента при их схожести по сути были оценены главным судьей матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором – отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат! На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость!

При этом, если к г-ну Безбородову уже давно бесполезно обращаться, я бы хотел обратиться к Кириллу Левникову. «Кирилл, вы еще достаточно молодой человек, вы в начале пути своей судейской карьеры. На вас и на таких, как вы, надежда в том, чтобы сделать наш футбол чище и лучше! Имея под рукой все средства VAR, вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола «Спартака» быстро начать игру! Вы не могли не видеть того, что правила были нарушены; и вы не остановили игру, чтобы внимательно разобрать этот момент, который являлся решающим. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьей на VAR, имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, то, что вы этого не сделали – недопустимо!».

«Спартак» из-за одного момента в игре с «Сочи» грозился «сняться» с чемпионата. И вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех нас неделю наблюдать за этой истерией.

Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи.

Санкции… ну, г-н Безбородов – он непотопляем, он же не Василий Казарцев.

И в конце еще раз хотел был повторить: «Спартак», вы не сделали «красиво». Вам эту победу «на блюдечке» принесли Безбородов и Левников», – написал Хашиг.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • «Краснодар» идет восьмым.
  • На следующей неделе краснодарцы примут «Челси».

Источник: официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (163)
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порт
1603623030
Мазутным пофиг, собака лает, караван идёт.
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slavа0508
1603623165
Просто включите голову господа гол Понсе чистый на все 100 включите повтор и посмотрите ваш горе защитник начал падать до контакта с Понсе,думаю у вас есть хорошая техника что бы это рассмотреть,,,эпизод два толчок рукой в спину Жиго это тоже 100% нарушение и кстати свисток арбитра был до гола,,,какие вопросы вообще могут быть????Стыдно за вас господа руководители Краснодара,,,,
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Мага 13
1603623775
сразу стыдно за хашига стало.
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алдан2014
1603623793
Мужики,это что за высер мы прочитали? Болелы всех клубов,это что ???
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Боцман59rus
1603627949
А кто сказал что Спартак не должен обыгрывать Краснодар, да ещё и в таком составе? ...получили, так имейте мужество признать, или ничейка с французской деревней голову вскружила
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Дедуктор
1603629117
Проблема "Спартака" это слишком большой процент морально нечистоплотных имяреков и вульгарных подонков в их болельщицкой тусовке. Потому им не стыдно за такие украденные победы. Готовы оправдать любую подлость. И это суть нынешнего "Спартака" и олигархов, его крышующих. Я смотрел этот матч. Хорошая игра в целом. Но эти две подлянки испортили всё впечатление. В первом случае Понсе мощно толкает двумя руками защитника, но ... гол засчитывают. Во втором случае рука слегка легла на плечо защитника и ... гол не засчитывают. Теперь представьте - сколько вони бы сейчас было от "Спартака" и его олигархов, если бы ситуация была противоположной. Мерзкая ситуация, в общем.
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JTherry
1603635309
в прошлом сезоне, когда краснодар забил "левый" пенальти Спартаку на своем поле Хашиг говорил совсем другое: «Судейство не комментирую, а «Краснодар» – молодцы»... быстро переобулся, и года не прошло)) хватит му-му е**ть...
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aleks 265814
1603635607
Для все долбочесов ,был сначала свисток, а потом мяч попадает в ворота ,по правилам игра после свистка останавливается что тут не понятного .Первый гол, была борьба Понсе продавил защитника ,тот сам упал .Спартак по голевым моментам был на много ближе к победе.Два голевых момента Айртон запорол и коко.А так было бы 5-1
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RUSARM
1603641449
Все верно сказал Хашиг,свинорылых тянут за уши!! Если засчитали первый гол,то и второй гол быков должны были засчитать,моменты практически один в один,нооо-свинкам пепи,гол нужнее!!!
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KPCC-SPB
1603701935
Краснодар, снимайтесь с чемпа, плаксы! нормальная игра была, с ошибками судьи в обе стороны
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