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    Федун – о победе в Краснодаре: «Ребята сделали все красиво. Один из ярчайших матчей чемпионата»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1). Дебютный гол в России забил Виктор Мозес.

    «Сегодняшний матч с «Краснодаром» был одним из самых ярких матчей чемпионата, ребята сделали всe красиво. Могу сказать, что в нашей команде формируется сплоченный коллектив. Новички наконец усилили нашу команду. Рад, что «Спартак» вышел на чистое первое место, но впереди ещe много туров и борьбы», – сказал Федун.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • 31 октября «Спартак» примет в 13-м туре «Ростов».
    • Команда при Федуне взяла одно чемпионство.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +25294

      oyabun 43 минуты назад

      Красиво, это когда весь матч команда доминирует и не дает шансов сопернику победить. Сегодня второй тайм до 3-го гола Спартак объективно провел просто ужасно. Повезло что пол команды Краснодара было травмировано, иначе итог был бы гораздо хуже. Странно слышать слова что "ребята сделали всe красиво". Красивым был финальный счет на табло, но не вся игра.

      2
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      Рейтинг: +16

      spartak.064 > oyabun 34 минуты назад

      Да всё нормально,,,красота понятие растежимое,,мне по душе больше когда игра как триллер,напряжение весь матч,а в итоге победа,,,,

      2
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      Рейтинг: +8307

      JTherry > oyabun 13 минут назад

      Спартак не был бы Спартаком, если бы не расслабился после 2:0... игра игрой, а "успокоительное" надо всегда держать в холодильнике))

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