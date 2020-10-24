Федун – о победе в Краснодаре: «Ребята сделали все красиво. Один из ярчайших матчей чемпионата»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1). Дебютный гол в России забил Виктор Мозес.

«Сегодняшний матч с «Краснодаром» был одним из самых ярких матчей чемпионата, ребята сделали всe красиво. Могу сказать, что в нашей команде формируется сплоченный коллектив. Новички наконец усилили нашу команду. Рад, что «Спартак» вышел на чистое первое место, но впереди ещe много туров и борьбы», – сказал Федун.