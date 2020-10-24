Федун – о победе в Краснодаре: «Ребята сделали все красиво. Один из ярчайших матчей чемпионата»

Красиво, это когда весь матч команда доминирует и не дает шансов сопернику победить. Сегодня второй тайм до 3-го гола Спартак объективно провел просто ужасно. Повезло что пол команды Краснодара было травмировано, иначе итог был бы гораздо хуже. Странно слышать слова что "ребята сделали всe красиво". Красивым был финальный счет на табло, но не вся игра.
Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1). Дебютный гол в России забил Виктор Мозес.
«Сегодняшний матч с «Краснодаром» был одним из самых ярких матчей чемпионата, ребята сделали всe красиво. Могу сказать, что в нашей команде формируется сплоченный коллектив. Новички наконец усилили нашу команду. Рад, что «Спартак» вышел на чистое первое место, но впереди ещe много туров и борьбы», – сказал Федун.