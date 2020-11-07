Киммих получил травму в матче с «Боруссией» Д, сфолив на Холанде

В эти минуты проходит матч седьмого тура Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Баварией». В первом тайме травму получил футболист гостей Йозуа Киммих.

Повреждение случилось в момент фола в центре поля на Эрлинге Холанде. За нарушение Киммих получил желтую карточку, когда покидал поле в сопровождении медиков.