Киммих получил травму в матче с «Боруссией» Д, сфолив на Холанде

В эти минуты проходит матч седьмого тура Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Баварией». В первом тайме травму получил футболист гостей Йозуа Киммих.
Повреждение случилось в момент фола в центре поля на Эрлинге Холанде. За нарушение Киммих получил желтую карточку, когда покидал поле в сопровождении медиков.
- Киммиха заменил Корентен Толиссо.
- Киммих стоит на рынке 85 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги игрок провел шесть матчей, забил гол, сделал четыре результативные передачи.
Источник: Бомбардир.ру