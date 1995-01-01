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    Бундеслига. «Лейпциг» вышел на первое место, «Шальке» продлил безвыигрышную серию и другие результаты

    «Лейпциг» благодаря победе над «Фрайбургом» возглавил чемпионат Германии. Все голы забили легионеры.

    «Шальке» не может победить в Бундеслиге с января. «Унион» разгромил выходца из второй Бундеслиги.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

    Аугсбург – Герта – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кунья, 44 (с пенальти); 0:2 – Лукебакио, 51; 0:3 – Пентек, 85.

    Лейпциг – Фрайбург – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Конате, 26; 2:0 – Забитцер, 70 (с пенальти); 3:0 – Анхелиньо, 89.

    Унион – Арминия – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Эндо, 3; 2:0 – Андрих, 13; 3:0 – Бекер, 45+2; 4:0 – Крузе, 52 (с пенальти); 5:0 – Тойхерт, 89.

    Штутгарт – Айнтрахт – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гонсалес, 17 (с пенальти); 2:0 – Кастро, 37; 2:1 – Силва, 61; 2:2 – Абрахам, 75.

    Майнц – Шальке – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бросински, 6 (с пенальти); 1:1 – Ут, 36; 2:1 – Матета, 45+2 (с пенальти); 2:2 – Сен Жюст, 82 (в свои ворота).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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