РПЛ. «Арсенал» в дебютном матче Парфенова не победил в большинстве «Ротор», но покинул зону переходных встреч

«Арсенал» не смог победить в первом матче Дмитрия Парфенова во главе команды. Ничью гостям принес воспитанник «Рубина» Данил Степанов.

«Ротор» покинул последнее место, а «Арсенал» – зону переходных матчей.

«Ротор» все очки в нынешнем чемпионате набрал в гостях.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Арсенал (Тула) – Ротор (Волгоград) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Панченко, 5; 1:1 – Степанов, 62.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Довбня, Рассказов (Хлусевич, 39), Бауэр, Чаушич, Ломовицкий (Хагуш, 85), Э. Кангва (Ткачев, 46), К. Кангва, Панченко, Джорджевич.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров (Алейник, 61), Жигулeв, Давиташвили (Муллин, 90+1), Понсе (Серченков, 90), Фламарион (Микелтадзе, 74).

Предупреждения: Рассказов, 36; Довбня, 58 – Байрыев, 12; Макаров, 26; Давиташвили, 67.

Удаления: нет – Байрыев, 37 (вторая ж.к.).

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