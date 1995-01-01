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    РПЛ. «Арсенал» в дебютном матче Парфенова не победил в большинстве «Ротор», но покинул зону переходных встреч

    «Арсенал» не смог победить в первом матче Дмитрия Парфенова во главе команды. Ничью гостям принес воспитанник «Рубина» Данил Степанов.

    «Ротор» покинул последнее место, а «Арсенал» – зону переходных матчей.

    «Ротор» все очки в нынешнем чемпионате набрал в гостях.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Арсенал (Тула) – Ротор (Волгоград) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Панченко, 5; 1:1 – Степанов, 62.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Довбня, Рассказов (Хлусевич, 39), Бауэр, Чаушич, Ломовицкий (Хагуш, 85), Э. Кангва (Ткачев, 46), К. Кангва, Панченко, Джорджевич.

    «Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров (Алейник, 61), Жигулeв, Давиташвили (Муллин, 90+1), Понсе (Серченков, 90), Фламарион (Микелтадзе, 74).

    Предупреждения: Рассказов, 36; Довбня, 58 – Байрыев, 12; Макаров, 26; Давиташвили, 67.

    Удаления: нет – Байрыев, 37 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12994

      derrik2000 2 часа назад

      Вот Ротор - красавы!
      Вдесятером весь второй тайм играли!
      Гол забили и после гола не стали "ставить автобус", а продолжали ИГРАТЬ!

      Одним словом - МОЛОДЦЫ!
      Так держать!

      0
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      Рейтинг: +6252

      GoLenaStop 2 часа назад

      Ротор - молодцы!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9292

      ilichkadr 2 часа назад

      Ротор молодца, могли в меньшинстве и выиграть! Есть порох в пороховницах.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +42986

      portero 2 часа назад

      Чондирч воротчик Ротора... зачем он нужен????? Откат что ли хороший....

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