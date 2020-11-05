Мусаев – об ошибке Кайо в матче с «Севильей»: «Он на ровном месте подарил сопернику гол»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результативную ошибку защитника своей команды Кайо в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

– Положение Кайо в команде как-то изменится после сегодняшнего матча?

– Кайо на ровном месте подарил сопернику гол. Не хотелось бы открыто комментировать своих игроков в прессе, мы это разберем это на теории.

«Краснодар» уступил, выигрывая со счeтом 2:0 к 21-й минуте.

Весь второй тайм команда Мусаева играла в большинстве.

Для краснодарцев это четвертое поражение подряд.

Мусаев: «Краснодар» много ошибался в простых ситуациях. Играть с «Севильей» на удержание было ошибкой»