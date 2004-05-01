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    Мусаев – об ошибке Кайо в матче с «Севильей»: «Он на ровном месте подарил сопернику гол»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результативную ошибку защитника своей команды Кайо в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

    – Положение Кайо в команде как-то изменится после сегодняшнего матча?

    – Кайо на ровном месте подарил сопернику гол. Не хотелось бы открыто комментировать своих игроков в прессе, мы это разберем это на теории.

    • «Краснодар» уступил, выигрывая со счeтом 2:0 к 21-й минуте.
    • Весь второй тайм команда Мусаева играла в большинстве.
    • Для краснодарцев это четвертое поражение подряд.

    Мусаев: «Краснодар» много ошибался в простых ситуациях. Играть с «Севильей» на удержание было ошибкой»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8999

      paracetamol 16 минут назад

      Этот ошибся, тот недоработал... А ты что делал, как команду тренировал, что дисциплины игровой нет?

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      Рейтинг: +1142

      Январь 59 1 час назад

      За такой подарок Кайо должен , просто обязан играть с Зенитом. Зениту тоже нужны подарки. Нельзя обижать свои клубы, если мы так щедро одариваем испанцев.

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      Рейтинг: +5302

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Мусаев -а , ты не подарил победу Севилье ?! своими ошибочными заменами !

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      Рейтинг: +1471

      Torvald64 2 часа назад

      Проблема-то не в том, что человек в конкретном эпизоде ошибся, а в том, что это система. В каждом матче ЛЧ до этого он что-то привозил. В первом матче обрезал всю команду, заставив Сорокина фолить в штрафной. Во втором матче сам полетел в абсолютно неоправданный подкат - пенальти, хорошо что не забили.

      И это только ЛЧ, в чемпе тоже косяк на косяке. Этот игрок вообще не должен был играть в этом матче по хорошему, потому что не соответствует вообще никакому уровню. Но мыши кололись, но ели кактус - и ты, Мусаев, упорно выпускал этого человека на матчи, хотя видел, что он постоянно привозит. Результат предсказуем. К кому претензии?

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      Рейтинг: +225

      NotFound > Torvald64 2 часа назад

      Полностью согласен. Надеюсь вернут Спайича из аренды и еще усилятся какими-нибудь качественными защитниками, т.к. Мартынович и Сорокин тоже слабые.

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