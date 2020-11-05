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  • Мусаев – об ошибке Кайо в матче с «Севильей»: «Он на ровном месте подарил сопернику гол»

Мусаев – об ошибке Кайо в матче с «Севильей»: «Он на ровном месте подарил сопернику гол»

5 ноября 2020, 11:17
9

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результативную ошибку защитника своей команды Кайо в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

– Положение Кайо в команде как-то изменится после сегодняшнего матча?

– Кайо на ровном месте подарил сопернику гол. Не хотелось бы открыто комментировать своих игроков в прессе, мы это разберем это на теории.

  • «Краснодар» уступил, выигрывая со счeтом 2:0 к 21-й минуте.
  • Весь второй тайм команда Мусаева играла в большинстве.
  • Для краснодарцев это четвертое поражение подряд.

Мусаев: «Краснодар» много ошибался в простых ситуациях. Играть с «Севильей» на удержание было ошибкой»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Севилья Краснодар Кайо Мусаев Мурад
Комментарии (9)
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Torvald64
1604566103
Проблема-то не в том, что человек в конкретном эпизоде ошибся, а в том, что это система. В каждом матче ЛЧ до этого он что-то привозил. В первом матче обрезал всю команду, заставив Сорокина фолить в штрафной. Во втором матче сам полетел в абсолютно неоправданный подкат - пенальти, хорошо что не забили. И это только ЛЧ, в чемпе тоже косяк на косяке. Этот игрок вообще не должен был играть в этом матче по хорошему, потому что не соответствует вообще никакому уровню. Но мыши кололись, но ели кактус - и ты, Мусаев, упорно выпускал этого человека на матчи, хотя видел, что он постоянно привозит. Результат предсказуем. К кому претензии?
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САДЫЧОК
1604567969
Мусаев -а , ты не подарил победу Севилье ?! своими ошибочными заменами !
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Январь 59
1604568917
За такой подарок Кайо должен , просто обязан играть с Зенитом. Зениту тоже нужны подарки. Нельзя обижать свои клубы, если мы так щедро одариваем испанцев.
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paracetamol
1604574517
Этот ошибся, тот недоработал... А ты что делал, как команду тренировал, что дисциплины игровой нет?
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Tsigan
1604575576
Причём здесь кайо? Я сам на него зол, но умом понимаю что парень не умеет лучше. Он играет как может и то что он привозит РЕГУЛЯРНО тренерский штаб должен был видеть давно, то пенальти то обрез то ещё что то, но сам кайо тут ни при чем, по другому он не умеет. У меня вопросы к тем кто к нам привозит таких и к тем кто их ставит в состав против сильнейших команд Европы. Уверен даже внутри нашего чемпа можно сколотить боевую команду, пусть она не будет железно выходить из группы но будет ощущение что есть внутри дух питбуля. А от того что мы видим в исполнении наших клубов, трусливый подпольный женский футбол вызывает только злость.
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Вальдемар IV
1604587763
пусть галицкий его ругает, а не ты, он ставит, он тренирует
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JTherry
1604595901
Кайо приехал из Санты-Клары красть у краснодара "кораллы") Кайо играл опорником, теперь его переквалифицировали в защитника... ошибка им сделана по позиции, в которой он играл раньше...
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_-G-F-_
1604646436
Кайо - это агрессивный защитник, которому необходим страхующий его игрок. А у Краснодара нет защитника, который может страховать, типа Гранквиста, был Спайич - но его отдали зачем-то. А так, помимо ошибок, он и отборы и перехваты шикарные выдает. Мусаев должен был давно сказать ему, что финты не нужны - и тот бы перестал их делать, но тренера видимо это устраивает!
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