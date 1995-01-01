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    «Краснодар» проиграл четвертый матч подряд. Антирекорд клуба – пять поражений

    «Краснодар» уступил «Севилье» со счетом 2:3 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Команда Мурада Мусаева проиграла четвертый матч подряд. Ранее их победили «Спартак» (3:1), «Челси» (4:0) и «Ахмат» (2:0).

    Краснодарцы близки к повторению клубного антирекорда – серии из пяти поражений.

    • Следующий соперник «Краснодара» – «Зенит».
    • В ЛЧ команда набрала одно очко в трех турах.
    • В РПЛ они идут на десятом месте по итогам 13 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2180

      _Marqella_ 2 часа назад

      Следующий матч в Питере, по ходу повторят серию...Кайо не забудьте в основу поставить...

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      Рейтинг: +10379

      alarm 2 часа назад

      я всё понимаю, челся там всякие - но как можно было проиграть позорному спартаку? а, ну да, точно, там же проплаченный хряками судья постарался. bombardir.ru/news/614620

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