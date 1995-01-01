«Краснодар» проиграл четвертый матч подряд. Антирекорд клуба – пять поражений

Следующий матч в Питере, по ходу повторят серию...Кайо не забудьте в основу поставить...
«Краснодар» уступил «Севилье» со счетом 2:3 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Команда Мурада Мусаева проиграла четвертый матч подряд. Ранее их победили «Спартак» (3:1), «Челси» (4:0) и «Ахмат» (2:0).
Краснодарцы близки к повторению клубного антирекорда – серии из пяти поражений.
- Следующий соперник «Краснодара» – «Зенит».
- В ЛЧ команда набрала одно очко в трех турах.
- В РПЛ они идут на десятом месте по итогам 13 туров.