Мусаев: «Краснодар» много ошибался в простых ситуациях. Играть с «Севильей» на удержание было ошибкой»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от «Севильи» (2:3) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Весь второй тайм россияне провели в большинстве.

— Мы эту победу подарили сопернику сами. Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения. Слишком много было ошибок в простых ситуациях, нельзя было отдавать контроль во втором тайме, нужно было пытаться забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трех очков.

— Ваша замена в первом тайме при счете 2:0 — объясните ее.

— Видно было, что Леон Сабуа задохнулся, вся острота соперника шла с правого фланга, Хесус Навас был активен. Они не справлялись, поэтому мы были вынуждены сделать замену уже в первом тайме.

— Вы меняли формацию после того, как Хесус Навас был удален?

— Нет, зачем нам менять формацию. Нам не нужно было обороняться, нужно было забирать мяч и пытаться забить третий гол, ни в коем случае не играть на удержание — это была главная ошибка.

— Это больше психологическое поражение или футбольного характера?

— Думаю, что все вместе.