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    Мусаев: «Краснодар» много ошибался в простых ситуациях. Играть с «Севильей» на удержание было ошибкой»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от «Севильи» (2:3) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Весь второй тайм россияне провели в большинстве.

    — Мы эту победу подарили сопернику сами. Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения. Слишком много было ошибок в простых ситуациях, нельзя было отдавать контроль во втором тайме, нужно было пытаться забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трех очков.

    — Ваша замена в первом тайме при счете 2:0 — объясните ее.

    — Видно было, что Леон Сабуа задохнулся, вся острота соперника шла с правого фланга, Хесус Навас был активен. Они не справлялись, поэтому мы были вынуждены сделать замену уже в первом тайме.

    — Вы меняли формацию после того, как Хесус Навас был удален?

    — Нет, зачем нам менять формацию. Нам не нужно было обороняться, нужно было забирать мяч и пытаться забить третий гол, ни в коем случае не играть на удержание — это была главная ошибка.

    — Это больше психологическое поражение или футбольного характера?

    — Думаю, что все вместе.

    • «Краснодар» потерпел четыре поражения подряд.
    • Команда из последних семи встреч победила в одной.
    • В выходные «Краснодар» сыграет в гостях с «Зенитом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 01:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8979

      paracetamol 29 минут назад

      Ошибки следствие слабой игровой дисциплины и плохой физики. А это тренерская проблема. Вывод - физрука надо менять и ставить профи!

      0
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      Рейтинг: +6

      илья 009 1 час назад

      Тренера Краснодару нужно поменять... тренерское поражение...

      1
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      Рейтинг: +331

      De_Frenki 1 час назад

      парашники...как можно было слить такой матч.Этот позор

      1
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      Рейтинг: +552

      serglider 1 час назад

      Ба! Прозрел!))) Как говорили в одной советской кинокомедии - Поздно пить Баржоми, когда почки отказали!

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