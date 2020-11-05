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  • Мусаев: «Краснодар» много ошибался в простых ситуациях. Играть с «Севильей» на удержание было ошибкой»

Мусаев: «Краснодар» много ошибался в простых ситуациях. Играть с «Севильей» на удержание было ошибкой»

5 ноября 2020, 01:52
28

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от «Севильи» (2:3) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Весь второй тайм россияне провели в большинстве.

— Мы эту победу подарили сопернику сами. Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения. Слишком много было ошибок в простых ситуациях, нельзя было отдавать контроль во втором тайме, нужно было пытаться забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трех очков.

— Ваша замена в первом тайме при счете 2:0 — объясните ее.

— Видно было, что Леон Сабуа задохнулся, вся острота соперника шла с правого фланга, Хесус Навас был активен. Они не справлялись, поэтому мы были вынуждены сделать замену уже в первом тайме.

— Вы меняли формацию после того, как Хесус Навас был удален?

— Нет, зачем нам менять формацию. Нам не нужно было обороняться, нужно было забирать мяч и пытаться забить третий гол, ни в коем случае не играть на удержание — это была главная ошибка.

— Это больше психологическое поражение или футбольного характера?

— Думаю, что все вместе.

  • «Краснодар» потерпел четыре поражения подряд.
  • Команда из последних семи встреч победила в одной.
  • В выходные «Краснодар» сыграет в гостях с «Зенитом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Испания. Примера Севилья Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (28)
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De_Frenki
1604531415
парашники...как можно было слить такой матч.Этот позор
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илья 009
1604531832
Тренера Краснодару нужно поменять... тренерское поражение...
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paracetamol
1604534969
Ошибки следствие слабой игровой дисциплины и плохой физики. А это тренерская проблема. Вывод - физрука надо менять и ставить профи!
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sochi-2013
1604551753
Деревня с мухами! Люди тренируются и выходят на поле играть в футбол, а вы (и все наши команды) выходите, чтобы мешать им в этом! А ведь за Краснодар начали болеть именно из-за того, что он тоже собирался ИГРАТЬ!
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CSKA471
1604551765
Позор Российскому футболу
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Старикан
1604552026
Вот интересно: сколько надо удалить игроков соперника для своей победы?... Вот он настоящий уровень российского недофутбола!
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sobaka120982
1604553586
Мусаев мне кажется трансфер кайо провальный.... это не только по привозу гола в этом матче
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portero
1604557133
Мусаев признал что он никакой тренер????
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navashinskyvalentin
1604559351
Нам показали,что можно побеждать и вдесятером!!!Урок на будущее.Хотя нам сколько не давай уроков,я имею ввиду футболистов,все равно наступаем на одни и те же грабли!!!Начали за здравие,кончили за упокой!!!
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Константинн
1604561162
На какое удержание ты играл? Севилья просто недооценила, начала вальяжно, пропустила двух "дураков". Потом включилась и продавила вас. Такой уровень футбола у нас. Настраивай команду на все игры без исключения, включая кубковые и года через три четыре жди результат. Всех команд касается.
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