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  • Мещеряков: «Те, кто свистели Смолову, пусть выйдут и покажут, как надо играть»

Мещеряков: «Те, кто свистели Смолову, пусть выйдут и покажут, как надо играть»

4 ноября 2020, 00:11
14

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал болельщиков, которые освистывали нападающего Федора Смолова по ходу матча с «Атлетико» (1:1).

«Мурило и Райкович? А у вас есть к ним претензии сегодня? У меня нет. Мурило с молодостью смотрится отлично, Райкович последние два матча показывает, что скептицизм был зря.

Смолов играет, приносит пользу. И ещe принесeт пользу. Не хочу говорить про болельщиков, которые его освистывали. Болельщики поддерживают команду. Те, кто свистели игроку, пусть выйдут и покажут, как надо играть.

У Крыховяка нет никаких конфликтов. Атмосфера в команде хорошая. Молодeжь растeт, Крыховяк отдаeт всего себя. Просто, когда он играл с Барой вместе, было лучше, а здесь один из основных опорников травму получил», – приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

  • «Локомотив» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах.
  • Москвичи набрали второе очко на групповом этапе ЛЧ.

Геркус – после ничьи «Локо» с «Атлетико»: «Наконец-то сдержали супостатов»

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Локомотив Атлетико Смолов Федор
Комментарии (14)
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Dguffin
1604439338
А что, чтоб иметь возможность критиковать надо играть лучше? Тогда весь матчТВ надо разгонять поганой метлой, оставить там Аршавина, Широкова, Карпина вернуть. И пусть анализируют
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Snek
1604439373
Кому показывать Смолову? Он уже дно пробил, там и показывать нечего. Фёдору надо заканчивать с футболом, его фамилия только с негативом связана.
Ответить
Hektor 84
1604441171
Еще бы кто тебя поучил правильно клубом руководить!
Ответить
Ломовка
1604445984
Освистывали потому, что у Смолова больше понтов, чем игры в футбол.
Ответить
wobaekat
1604449427
А те, кто свистели Кикнадзе? Могут наконец-то сменить его?
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ab15488
1604454013
Куда приходить? А зп его за месяц тоже дадут?
Ответить
Raider26
1604464479
Сколько смотрю наш футбол и всегда удивляюсь некотором горе болельщикам, которые ведут себя как дебилы. Стоит противнику завладеть мячом, начинают ухать, хрюкать как долбо@бы. Вы зачем ходите на матч?
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bzfar
1604470061
«Те, кто свистели Смолову, пусть выйдут и покажут, как надо играть» Пусть Смолов проведет качественный урок математики за зарплату учителя. Свистят, потому что хотят увидеть уровень, соответствующий зарплатам.
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Oldtrafford83
1604470708
Те кто свистят Смолову,они столько не зарабатывают чтобы выходить и что то показывать!!!
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Из Твери Леха
1604471344
Парень Реалу и Барсе забивал. Не царское это дело еще с каким-то Атлетико напрягаться.
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