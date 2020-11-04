Мещеряков: «Те, кто свистели Смолову, пусть выйдут и покажут, как надо играть»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал болельщиков, которые освистывали нападающего Федора Смолова по ходу матча с «Атлетико» (1:1).

«Мурило и Райкович? А у вас есть к ним претензии сегодня? У меня нет. Мурило с молодостью смотрится отлично, Райкович последние два матча показывает, что скептицизм был зря.

Смолов играет, приносит пользу. И ещe принесeт пользу. Не хочу говорить про болельщиков, которые его освистывали. Болельщики поддерживают команду. Те, кто свистели игроку, пусть выйдут и покажут, как надо играть.

У Крыховяка нет никаких конфликтов. Атмосфера в команде хорошая. Молодeжь растeт, Крыховяк отдаeт всего себя. Просто, когда он играл с Барой вместе, было лучше, а здесь один из основных опорников травму получил», – приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

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