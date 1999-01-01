Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Мещеряков: «Те, кто свистели Смолову, пусть выйдут и покажут, как надо играть»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал болельщиков, которые освистывали нападающего Федора Смолова по ходу матча с «Атлетико» (1:1).

    «Мурило и Райкович? А у вас есть к ним претензии сегодня? У меня нет. Мурило с молодостью смотрится отлично, Райкович последние два матча показывает, что скептицизм был зря.

    Смолов играет, приносит пользу. И ещe принесeт пользу. Не хочу говорить про болельщиков, которые его освистывали. Болельщики поддерживают команду. Те, кто свистели игроку, пусть выйдут и покажут, как надо играть.

    У Крыховяка нет никаких конфликтов. Атмосфера в команде хорошая. Молодeжь растeт, Крыховяк отдаeт всего себя. Просто, когда он играл с Барой вместе, было лучше, а здесь один из основных опорников травму получил», – приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

    • «Локомотив» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах.
    • Москвичи набрали второе очко на групповом этапе ЛЧ.

    Геркус – после ничьи «Локо» с «Атлетико»: «Наконец-то сдержали супостатов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:11
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6296

      Hektor 84 6 минут назад

      Еще бы кто тебя поучил правильно клубом руководить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      Snek 36 минут назад

      Кому показывать Смолову? Он уже дно пробил, там и показывать нечего.
      Фёдору надо заканчивать с футболом, его фамилия только с негативом связана.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +327

      Dguffin 37 минут назад

      А что, чтоб иметь возможность критиковать надо играть лучше?
      Тогда весь матчТВ надо разгонять поганой метлой, оставить там Аршавина, Широкова, Карпина вернуть. И пусть анализируют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Puddle 50 минут назад

      Так это же хряки были. И не свистели, а хрюкали

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80273
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru