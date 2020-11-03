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    Симоне Индзаги: «На стадионе «Зенита» будет 20 тысяч фанатов. Это станет отличным стимулом для моих парней»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Итальянец доволен, что на стадионе будут болельщики.

    «На игре будет 20 тысяч фанатов. Мы должны играть в свой футбол. Поскольку в Серии А болельщиков на трибунах нет, их наличие на стадионе «Зенита» станет отличной помощью и стимулом для моих парней», – цитирует итальянца Sky Sport Italia.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +574

      Dr.Metal 2 минуты назад

      Зениту вряд ли это поможет. Хоть вроде как за все русские клубы хотелось бы порадоваться в еврокубках, да радости никакой

      0
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      Рейтинг: +2306

      Genz 59 минут назад

      Семака выгонят после 0:3

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      FENIX-SL 1 час назад

      и кареновайруса

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1940

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Для Зенита - тоже!!

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