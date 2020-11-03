Симоне Индзаги: «На стадионе «Зенита» будет 20 тысяч фанатов. Это станет отличным стимулом для моих парней»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Итальянец доволен, что на стадионе будут болельщики.
«На игре будет 20 тысяч фанатов. Мы должны играть в свой футбол. Поскольку в Серии А болельщиков на трибунах нет, их наличие на стадионе «Зенита» станет отличной помощью и стимулом для моих парней», – цитирует итальянца Sky Sport Italia.
- «Лацио» не может рассчитывать на трех игроков основы.
- У «Зенита» не сыграют Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Малком.
- «Зенит» сыграет с «Лацио» завтра, 4 ноября. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
Источник: Sky Sport Italia