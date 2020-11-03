Дзагоев: «ЦСКА должен оставаться наверху. Отмазки про молодость не прокатят»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев полагает, что его команда должна идти в лидерах РПЛ вне зависимости от среднего возраста игроков. Сейчас москвичи занимают первое место.

«Наша задача — не удержаться, а закрепиться на этой позиции. Нужно уверенно идти на первом месте. Ребята уже поиграли в Премьер-лиге, так что больше не скажешь, что у нас молодая команда. Для ЦСКА это не актуально. Да, по возрасту команда всe ещe молодая, но уже достаточно опытная. Эти отмазки для нас не прокатят. ЦСКА должен оставаться наверху, у нас всe для этого есть: хорошая игра, доминирование над соперниками. Продолжаем в том же духе», – сказал игрок Sport24.