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    Дзагоев: «ЦСКА должен оставаться наверху. Отмазки про молодость не прокатят»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев полагает, что его команда должна идти в лидерах РПЛ вне зависимости от среднего возраста игроков. Сейчас москвичи занимают первое место.

    «Наша задача — не удержаться, а закрепиться на этой позиции. Нужно уверенно идти на первом месте. Ребята уже поиграли в Премьер-лиге, так что больше не скажешь, что у нас молодая команда. Для ЦСКА это не актуально. Да, по возрасту команда всe ещe молодая, но уже достаточно опытная. Эти отмазки для нас не прокатят. ЦСКА должен оставаться наверху, у нас всe для этого есть: хорошая игра, доминирование над соперниками. Продолжаем в том же духе», – сказал игрок Sport24.

    • В следующем туре ЦСКА примет «Ростов».
    • Дзагоев в последнем матче принес ЦСКА победу над «Ротором».
    • В четверг, 5 ноября, ЦСКА проведет встречу Лиги Европы против «Фейеноорда».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2232

      neim 34 минуты назад

      Всё не всё, но вот стабильности ни какой команде не помешает. Мало выйти на какой-то определённый, новый для команды уровень, его надо ещё суметь поддерживать. Удачи в четверг, по болеем за ЦСКА !

      0
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      Рейтинг: +1042

      elessar arnor 1 час назад

      лишил Ганчара излюбленной отмазы..

      1
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      Рейтинг: +800

      аларм дубль2 2 часа назад

      аланчик ты вроде тоже начал хорошо играть плюс влашич и фернандес!это хорошо перед играми еврокубка!все в ваших руках !удачи нашим в евро!!пора играть!

      0
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      Рейтинг: +13891

      vladimir-7 > аларм дубль2 52 минуты назад

      Верно. Пора играть и выигрывать.

      2
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      Рейтинг: +800

      аларм дубль2 > vladimir-7 49 минут назад

      пора выводить россию из застоя в футболе!парни россия ждет!удачи вам и цска и зениту и краснодару и локомотиву!

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