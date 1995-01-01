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    Лига чемпионов. «Локомотив» сыграет с «Атлетико»

    Сегодня, 3 ноября, «Локомотив» примет на своем поле «Атлетико» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    • Матч «Локо» – «Атлетико» обслужит обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.
    • Во втором туре «Локомотив» уступил дома «Баварии» со счетом 1:2. «Атлетико» оказался сильнее «Зальцбурга» – 3:2.

    Следите за нашим текстовым лайвом! Начало трансляции – в 20:55 по Москве

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:49
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5641

      Владислав Vlad 5 минут назад

      Думаю, ничью скатают, если не пропустят.)

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      Рейтинг: +32

      Мортус 56 минут назад

      Ну вообщем как обычно - достойно проиграют.

      0
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      Рейтинг: +3605

      Cleaner 57 минут назад

      Трешку Локо пропустит в лучшем для него случае. Атлетико более агрессивная, чем Бавария команда. Более жесткая. Думаю, не устоит Локо против испанского напора...

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      Рейтинг: +5641

      Владислав Vlad > Cleaner 5 минут назад

      Ты зачем про трёшку написал? Вот проиграют 1:0 и снова банкет будет - достойно проиграли, не 3:0.))))

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      Рейтинг: +8956

      paracetamol 1 час назад

      Как водится, продует! Игроков нет, одно старьё.

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