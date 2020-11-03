Лига чемпионов. «Локомотив» сыграет с «Атлетико»

Сегодня, 3 ноября, «Локомотив» примет на своем поле «Атлетико» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Зе Луиш , Райкович , Смолов – в старте «Локомотива». Фелиш , Суарес и Сауль выйдут у гостей.

, , – в старте «Локомотива». , и выйдут у гостей. Матч «Локо» – «Атлетико» обслужит обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном .

. Во втором туре «Локомотив» уступил дома «Баварии» со счетом 1:2. «Атлетико» оказался сильнее «Зальцбурга» – 3:2.

Следите за нашим текстовым лайвом! Начало трансляции – в 20:55 по Москве