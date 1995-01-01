Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Идову: «Черчесов просил доказать, что я русский»

    Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал, как главный тренер сборной России Станислав Черчесов просил доказательств, что игрок – русский. У футболиста два гражданства: нигерийское и российское.

    «Была история на сборах. Прилетели с «Амкаром» в Турцию и заехали в отель, где жили «Динамо» и «Ахмат». После вечерней тренировки были восстановительные процедуры — массаж, сауна. Пошeл в баню. Там уже сидели ребята из нашей команды и Станислав Саламович. Он тогда «Ахмат» тренировал. Уже не помню, с чего всe началось, но как-то акцент сместился на меня.

    Саламыч спросил: «Так ты русский? И язык знаешь?». Я ответил: «Ну да». Он продолжил: «А ну докажи». Я засмеялся: «Стих, что ли, прочитать? Пушкина знаю». Все ребята просто в голос рассмеялись. Потом эта история разлетелась по всем клубам РПЛ — до сих пор еe вспоминают», – сказал Идову в интервью Sport24.

    • Идову стоит на рынке 800 тысяч евро.
    • Футболист принадлежит «Локомотиву».
    • «Химки» идут в РПЛ в зоне переходных матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:19
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17631

      bset 40 минут назад

      Сидят как-то в бане осетин и ни ге ри ец. Осетин говорит: "Так ты русский? Докажи"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1031

      elessar arnor 1 час назад

      обратный вопрос надо было задать Черчесову "знает ли он русский?"

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80223
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru