Лига Европы. «Тоттенхэм» проиграл «Антверпену», «Милан» разгромил «Спарту», АЕК Карреры уступил «Лестеру»

Завершились еще 11 матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.

Выделим три результата – «Тоттенхэм» на выезде потерпел поражение от «Антверпена», «Милан» дома крупно обыграл «Спарту», а «Лестер» в гостях взял верх над АЕКом.

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

Антверпен (Бельгия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Рафаэлов, 29.

Милан (Италия) – Спарта (Чехия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Диас, 24; 2:0 – Леау, 57; 3:0 – Далот, 67.

АЕК (Греция) – Лестер Сити (Англия) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Варди (с пенальти), 18; 0:2 – Чодури, 39; 1:2 – Танкович, 49.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы