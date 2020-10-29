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    Лига Европы. «Тоттенхэм» проиграл «Антверпену», «Милан» разгромил «Спарту», АЕК Карреры уступил «Лестеру»

    Завершились еще 11 матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Выделим три результата – «Тоттенхэм» на выезде потерпел поражение от «Антверпена», «Милан» дома крупно обыграл «Спарту», а «Лестер» в гостях взял верх над АЕКом.

    Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

    Антверпен (Бельгия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Рафаэлов, 29.

    Милан (Италия) – Спарта (Чехия) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Диас, 24; 2:0 – Леау, 57; 3:0 – Далот, 67.

    АЕК (Греция) – Лестер Сити (Англия) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Варди (с пенальти), 18; 0:2 – Чодури, 39; 1:2 – Танкович, 49.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    29.10.2020 22:54
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