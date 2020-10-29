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    Спортивный директор «Химок» – о переходе Пиняева: «Первый раз об этом слышу. Лично я не отказался бы от него»

    Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева.

    «Пиняев в «Химках»? Я первый раз об этом слышу. Но мое мнение, что Пиняев очень талантливый футболист, который уже сейчас может принести пользу любой команде. Поэтому я бы лично не отказался от такого футболиста. Любая команда, думаю, не откажется от такого талантливого игрока.

    Мог бы он развиться в «Химках» и принести пользу? Это очевидно. Думаю, что в хорошей команде он бы мог сейчас стать еще сильнее», — сказал Ульянов.

    • Ранее «Спорт-Экпресс» сообщил о том, что «Химки близки к подписанию футболиста.
    • В сезоне-2020/21 Пиняев провел за «Чертаново» девять матчей, забив один гол и сделав два ассиста.
    • Он стал самым молодым игроком в истории ФНЛ.

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    Источник: Sport24

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