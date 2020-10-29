Сантос: «У нас был план, который неплохо работал. Не хватило чуть-чуть»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

– Почему проиграли?

– Сегодня у нас был план. Неплохо этот план работал. К сожалению, в последние 10 минут потеряли концентрацию. Мы правильно использовали наш план, не все отработав до конца.

– В чем план заключался? Расскажите установку тренера.

– Мы знали сильные стороны «Боруссии», старались их закрыть. Пытались убежать в контратаку. Мы знали силу соперника, но не хватило чуть-чуть, – сказал Сантос в эфире «Матч ТВ».