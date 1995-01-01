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    Сантос: «У нас был план, который неплохо работал. Не хватило чуть-чуть»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

    – Почему проиграли?

    – Сегодня у нас был план. Неплохо этот план работал. К сожалению, в последние 10 минут потеряли концентрацию. Мы правильно использовали наш план, не все отработав до конца.

    – В чем план заключался? Расскажите установку тренера.

    – Мы знали сильные стороны «Боруссии», старались их закрыть. Пытались убежать в контратаку. Мы знали силу соперника, но не хватило чуть-чуть, – сказал Сантос в эфире «Матч ТВ».

    • «Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 13 матчей подряд.
    • «Зенит» занимает последнее место в группе F.
    • В матче с «Боруссией» команда Сергея Семака ни разу не ударила в створ ворот соперника.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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