«Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Санкт-Петербурга не побеждает на выезде в еврокубках 13 матчей подряд.

Последняя победа на выезде – в матче группового этапа Лиги Европы-2016/17 с «Реалом Сосьедадом» (3:1).