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    «Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 13 матчей подряд

    «Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Клуб из Санкт-Петербурга не побеждает на выезде в еврокубках 13 матчей подряд.

    Последняя победа на выезде – в матче группового этапа Лиги Европы-2016/17 с «Реалом Сосьедадом» (3:1).

    • «Зенит» занимает последнее место в группе F.
    • В матче с «Боруссией» команда Сергея Семака ни разу не ударила в створ ворот соперника.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17527

      bset 19 минут назад

      Давайте теперь посчитаем, сколько трансферов подряд Зенит совершает бесполезные многомиллионные приобретения за наши с вами деньги

      0
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      Рейтинг: +379

      rammax fcsm 20 минут назад

      поиметый в рот зинит никогда не победит!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2794

      Гавроша 26 минут назад

      При семаке на выезде наверное вообще никогда не выиграем.

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