Давайте теперь посчитаем, сколько трансферов подряд Зенит совершает бесполезные многомиллионные приобретения за наши с вами деньги
«Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Клуб из Санкт-Петербурга не побеждает на выезде в еврокубках 13 матчей подряд.
Последняя победа на выезде – в матче группового этапа Лиги Европы-2016/17 с «Реалом Сосьедадом» (3:1).
- «Зенит» занимает последнее место в группе F.
- В матче с «Боруссией» команда Сергея Семака ни разу не ударила в створ ворот соперника.