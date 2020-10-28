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    Мусаев: «От ошибок никто не застрахован. Сафонов будет только прогрессировать»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).

    «Ольссон и Берг только вернулись после болезни, поэтому сегодня им было сложно. К сожалению, сегодня мы недосчитались многих футболистов из основной обоймы, поэтому играли все кто мог. Усилить атаку было практически некем.

    Ошибся ли Сафонов в первом мяче? Возможно. Но поражение – это не вина отдельного футболиста, а всей команды. Мы вместе выигрываем, также вместе и проигрываем. Матвей не раз выручал в предыдущих матчах, и у меня нет повода сомневаться в его игре.

    Ошибки бывают у любых, даже самых топовых голкиперов. От этого никто не застрахован. На ошибках учатся и, уверен, Сафонов дальше будет только прогрессировать», – приводит слова Мусаева сайт УЕФА.

    • «Краснодар» пропустил три мяча после 76-й минуты.
    • «Краснодар» проводил первый матч на домашнем стадионе в Лиге чемпионов.
    • Команда Мурада Мусаева прервала серию из трех домашних побед в еврокубках кряду.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    28.10.2020 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +870

      Юрий Крутько 17 минут назад

      Краснодар затормозил,состав неплохой,но Мусаев не тянет,напрашивается новый тренер.

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