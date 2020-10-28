Мусаев: «От ошибок никто не застрахован. Сафонов будет только прогрессировать»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).

«Ольссон и Берг только вернулись после болезни, поэтому сегодня им было сложно. К сожалению, сегодня мы недосчитались многих футболистов из основной обоймы, поэтому играли все кто мог. Усилить атаку было практически некем.

Ошибся ли Сафонов в первом мяче? Возможно. Но поражение – это не вина отдельного футболиста, а всей команды. Мы вместе выигрываем, также вместе и проигрываем. Матвей не раз выручал в предыдущих матчах, и у меня нет повода сомневаться в его игре.

Ошибки бывают у любых, даже самых топовых голкиперов. От этого никто не застрахован. На ошибках учатся и, уверен, Сафонов дальше будет только прогрессировать», – приводит слова Мусаева сайт УЕФА.