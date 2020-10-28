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  • Мусаев: «От ошибок никто не застрахован. Сафонов будет только прогрессировать»

Мусаев: «От ошибок никто не застрахован. Сафонов будет только прогрессировать»

28 октября 2020, 23:58
5

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).

«Ольссон и Берг только вернулись после болезни, поэтому сегодня им было сложно. К сожалению, сегодня мы недосчитались многих футболистов из основной обоймы, поэтому играли все кто мог. Усилить атаку было практически некем.

Ошибся ли Сафонов в первом мяче? Возможно. Но поражение – это не вина отдельного футболиста, а всей команды. Мы вместе выигрываем, также вместе и проигрываем. Матвей не раз выручал в предыдущих матчах, и у меня нет повода сомневаться в его игре.

Ошибки бывают у любых, даже самых топовых голкиперов. От этого никто не застрахован. На ошибках учатся и, уверен, Сафонов дальше будет только прогрессировать», – приводит слова Мусаева сайт УЕФА.

  • «Краснодар» пропустил три мяча после 76-й минуты.
  • «Краснодар» проводил первый матч на домашнем стадионе в Лиге чемпионов.
  • Команда Мурада Мусаева прервала серию из трех домашних побед в еврокубках кряду.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Краснодар Челси Сафонов Матвей Мусаев Мурад
Комментарии (5)
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Юрий Крутько
1603919531
Краснодар затормозил,состав неплохой,но Мусаев не тянет,напрашивается новый тренер.
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Алекс636363
1603922375
заметил, у сафонова страдает техника приема мяча. немного не дотягивает координация, поэтому часто мяч то под рукой, то под ногой проскакивает. то есть руку-ногу откинул, но по мячу не попал. поэтому еще работать и работать. хорош (не сегодня), но сыроват
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Алекс636363
1603922434
к сожалению, в этом сезоне в ЛЧ кр-р последний, в премьер-лиге будет шестым-седьмым и без европы в следующем году
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Дядя Серёжа
1603943007
В тапёра (голкипёра) не стрелять, играет как умеет.
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