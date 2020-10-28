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  • Агент Кварацхелии Джугели: «Уверен, что в будущем он будет играть в ведущем клубе»

Агент Кварацхелии Джугели: «Уверен, что в будущем он будет играть в ведущем клубе»

28 октября 2020, 21:45
1

Мамука Джугели, агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, поговорил о будущем грузина. Он уверен, что игрок будет выступать в Европе.

«Переезд Хвичи в Европу? Общались с руководителями «Рубина», Леонидом Слуцким, Олегом Яровинским, один-два года ему ещe надо. В летнее трансферное окно пять клубов выходили с предложениями на меня: «Торино», «Сассуоло», «Зальцбург», «Гент» и «Удинезе». Почему Яровинский этого не знает? Зачем мне звонить в «Рубин»? Они пока не готовы его отдавать. «Рубин» только-только собрал хороший состав. Даже если бы они были готовы продать Хвичу, я бы сказал — нет. Ему ещe нужно поиграть в РПЛ, набраться опыта.

Хочу, чтобы через пять лет он играл в «Реале». Верю ли в это? Ему было 15 лет, когда я кричал, что растeт звезда. Его «Бавария» хотела подписать, когда ему было 17 лет. Спроси Хвичу — он и базу смотрел, и с Хасаном Салихамиджичем встречался. Разговаривали с руководителями, но в итоге его не взяли. Верю, что в будущем он будет играть в одном из ведущих клубов — «Реал», «Барселона», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Милан». Попадeт туда с божьей помощью. Главное — без травм. Если бы не был уверен, отдали бы сейчас в «Дженоа» или «Удинезе», – сказал Джугели Нобелю Арустамяну.

  • Рынок сейчас оценивает грузина в 7,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия провел 12 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
  • «Рубин» идет в РПЛ девятым.

Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (1)
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FaTeK1945ru
1603988967
... очень хороший футболист.Будет обидно если уйдет от нас.
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