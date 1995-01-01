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    Журналист Дмитрий Егоров: «У «Герты» есть предметный интерес к Тедеско»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться на родину. Его хочет подписать столичная «Герта».

    «Предметный интерес есть у «Герты», – написал в телеграме журналист Sport24 Дмитрий Егоров.

    «С этим связано нежелание о чем-то договариваться сейчас со «Спартаком», – дополнил телеграм-канал «Спартак-inside».

    • «Спартак» уже предложил новый контракт Тедеско. Нынешний истекает летом.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Тедеско работает в клубе с прошлого года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15185

      silver29 1 час назад

      Так там и Шальке-04 из зоны вылета Бундеслиги не прочь его вернуть ))) одни хотелки

      1
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      Рейтинг: +4595

      Томик > silver29 19 минут назад

      Так с уважением надо к тренеру относиться. Сколько можно заставлять Бакаева в состав ставить? Так и уйти может.

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