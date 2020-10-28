Журналист Дмитрий Егоров: «У «Герты» есть предметный интерес к Тедеско»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться на родину. Его хочет подписать столичная «Герта».

«Предметный интерес есть у «Герты», – написал в телеграме журналист Sport24 Дмитрий Егоров.

«С этим связано нежелание о чем-то договариваться сейчас со «Спартаком», – дополнил телеграм-канал «Спартак-inside».