Журналист Дмитрий Егоров: «У «Герты» есть предметный интерес к Тедеско»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться на родину. Его хочет подписать столичная «Герта».
«Предметный интерес есть у «Герты», – написал в телеграме журналист Sport24 Дмитрий Егоров.
«С этим связано нежелание о чем-то договариваться сейчас со «Спартаком», – дополнил телеграм-канал «Спартак-inside».
- «Спартак» уже предложил новый контракт Тедеско. Нынешний истекает летом.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- Тедеско работает в клубе с прошлого года.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова