Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Дмитрий Егоров: «У «Герты» есть предметный интерес к Тедеско»

Журналист Дмитрий Егоров: «У «Герты» есть предметный интерес к Тедеско»

28 октября 2020, 13:23
9

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться на родину. Его хочет подписать столичная «Герта».

«Предметный интерес есть у «Герты», – написал в телеграме журналист Sport24 Дмитрий Егоров.

«С этим связано нежелание о чем-то договариваться сейчас со «Спартаком», – дополнил телеграм-канал «Спартак-inside».

  • «Спартак» уже предложил новый контракт Тедеско. Нынешний истекает летом.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • Тедеско работает в клубе с прошлого года.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Герта Тедеско Доменико
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hevbn 28
1603889911
Думаю здесь все будет зависеть от того как сам Тедеско видит перспективы Спартака , потому что если команда сумеет попасть в ЛЧ на следующий сезон , и особенно если сразу в группу, то я думаю что не один тренер не откажется от ЛЧ даже ради довольно перспективного варианта работы дома .Все таки Герте ЛЧ светит в лучшем случае только через пару лет , очень интересно какой выбор сделает Доменико , но я думаю , что он точно этот сезон закончит в Москве , а там будет смотреть на обстоятельства.
Ответить
JTherry
1603889984
налетели "шаманы"-егоровы... почуяли, где можно сплетню подкинуть)
Ответить
zigbert
1603892259
Сезон точно доработает. Он же сам говорил что в Спартаке его все устраивает. По результатам чемпионата сделает выводы и определится со своим будущим.
Ответить
Hektor 84
1603893761
Вот Спартак на первой строчке кому то не дает покоя. Пошел заказ расшатать обстановку в команде. Желтая газетенка не унимается. Есть тренер, у тренера есть контракт, он его исполняет. Какая еще герта или Шальке? По контракту он явно не за тарелку баланды работает. Новость высосанная из пальца. Он саговорил что в спартаке его все устраивает. Тедеско порядочный человек и слов на ветер не бросает.
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
2
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
3
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
8
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
3
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
6
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
6
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
6
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
6
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
1
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
9
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+