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    Хачатурянц: «Оценка судей матча «Краснодар» – «Спартак» не отрицательная»

    Глава ЭСК РФС Ашот Хачатурянц оценил работу арбитров на матче 12-го тура РПЛ «Краснодар»«Спартак» (1:3).

    «Краснодар» прислал письмо по двум моментам. Первый – засчитанный гол Понсе, второй – свисток и незасчитанный гол «Краснодара». Эти моменты будут разобраны на заседании ЭСК РФС в среду.

    Официально оценку за работу судейской бригады мы узнаем только в среду, но и после заседания мы ее афишировать в прессе не будем.

    Я уже не раз говорил, что дальнейшее назначение судей на матчи РПЛ – индикатор того, какую оценку судья получил. Из того, что я видел, оценка судей за матч «Краснодара» и «Спартака» не отрицательная», – передает слова Хачатурянца «Р-Спорт».

    • «Краснодар» попросил РФС дать оценку работе Безбородова в матче со «Спартаком».
    • Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг обвинил Владислава Безбородова и его видеоассистента Кирилла Левникова в предвзятом судействе.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12675

      derrik2000 6 минут назад

      Вот дождусь в среду решение ЭСК РФ, тогда всё и будет понятно.
      Оценку завсегда могут поменять.

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      Рейтинг: +2746

      Гавроша 11 минут назад

      Как может быть отрицательная оценка, если спартаг выиграл? Вот если бы проиграл, то тогда сразу полиграф!

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