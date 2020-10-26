Хачатурянц: «Оценка судей матча «Краснодар» – «Спартак» не отрицательная»

Глава ЭСК РФС Ашот Хачатурянц оценил работу арбитров на матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (1:3).

«Краснодар» прислал письмо по двум моментам. Первый – засчитанный гол Понсе, второй – свисток и незасчитанный гол «Краснодара». Эти моменты будут разобраны на заседании ЭСК РФС в среду.

Официально оценку за работу судейской бригады мы узнаем только в среду, но и после заседания мы ее афишировать в прессе не будем.

Я уже не раз говорил, что дальнейшее назначение судей на матчи РПЛ – индикатор того, какую оценку судья получил. Из того, что я видел, оценка судей за матч «Краснодара» и «Спартака» не отрицательная», – передает слова Хачатурянца «Р-Спорт».