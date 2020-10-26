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  • Хачатурянц: «Оценка судей матча «Краснодар» – «Спартак» не отрицательная»

Хачатурянц: «Оценка судей матча «Краснодар» – «Спартак» не отрицательная»

26 октября 2020, 21:26
10

Глава ЭСК РФС Ашот Хачатурянц оценил работу арбитров на матче 12-го тура РПЛ «Краснодар»«Спартак» (1:3).

«Краснодар» прислал письмо по двум моментам. Первый – засчитанный гол Понсе, второй – свисток и незасчитанный гол «Краснодара». Эти моменты будут разобраны на заседании ЭСК РФС в среду.

Официально оценку за работу судейской бригады мы узнаем только в среду, но и после заседания мы ее афишировать в прессе не будем.

Я уже не раз говорил, что дальнейшее назначение судей на матчи РПЛ – индикатор того, какую оценку судья получил. Из того, что я видел, оценка судей за матч «Краснодара» и «Спартака» не отрицательная», – передает слова Хачатурянца «Р-Спорт».

  • «Краснодар» попросил РФС дать оценку работе Безбородова в матче со «Спартаком».
  • Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг обвинил Владислава Безбородова и его видеоассистента Кирилла Левникова в предвзятом судействе.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Безбородов Владислав Левников Кирилл
Комментарии (10)
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derrik2000
1603740429
Вот дождусь в среду решение ЭСК РФ, тогда всё и будет понятно. Оценку завсегда могут поменять.
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JTherry
1603742910
если шеф ЭСК РФС Хачатурянц говорит, что оценка будет "не отрицательная", то Безбородову доверят судить следующий матч...
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maygli
1603747402
Инспектор матча дал оценку положительную, её Хачатурянц в протоколе и видел о ней и говорит. Но так, как он немного плохо понимает и говорит по русски , то не всегда его сразу и поймёшь, чего он хотел сказать. )))
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maygli
1603748469
По якобы отменённому голу Краснодара там вообще нет вопросов. Потому как нельзя отменить то чего не было. Кто нибудь помнит, чтобы после остановки игры, мяч забивается в ворота и его засчитывали? Нет. Карточку жёлтую иногда показывали забившему после свистка.
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inzek
1603750905
по мне, так выиграли по делу! а специалисты пусть посмотрят, разберутся и меня поправят, если я не прав
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Axe111
1603753201
Цирк дешевенький
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Niko
1603770588
Не десять косяков, а два в ключевых моментах и арнольдыч доволен.
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Ганнибал Лектор
1603774967
Если индикатор оценки арбитра - его дальнейшее назначение, то мне не понятно, куда пропал Кукуян, визуально классно отсудивший дерби Зенит Спартак? И почему до сих пор судят такие как Вилков, Безбородов, Москалев и Турбин. Еськов на их фоне - Пьер Луиджи Коллина
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vladimir-7
1603783438
Оценка не отрицательная, а просто НЕУД, но в прессе афишировать не будем.
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