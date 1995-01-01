«Краснодар» попросил РФС дать оценку работе Безбородова в матче со «Спартаком»

«Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой дать оценку работе главного арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче чемпионата России со «Спартаком», – сообщили в службе коммуникаций РФС.