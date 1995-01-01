«Краснодар» попросил РФС дать оценку работе Безбородова в матче со «Спартаком»

И правильно, что попросили.
Если экспертно-судейская комиссия даст полную, подробную и, главное, высокопрофессиональную оценку тех эпизодов, на разъяснении которых настаивает Краснодар, то тогда все вопросы по матчу отпадут сами собой.
Да и комиссии этой не фиг в благодушии почивать: пусть потрудятся на благо отечественного футбола.
«Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой дать оценку работе главного арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче чемпионата России со «Спартаком», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг обвинил Владислава Безбородова и его видеоассистента Кирилла Левникова в предвзятом судействе.