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    «Краснодар» попросил РФС дать оценку работе Безбородова в матче со «Спартаком»

    «Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой дать оценку работе главного арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Краснодар» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче чемпионата России со «Спартаком», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

    • Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг обвинил Владислава Безбородова и его видеоассистента Кирилла Левникова в предвзятом судействе.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии12
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      Рейтинг: +12619

      derrik2000 15 минут назад

      И правильно, что попросили.
      Если экспертно-судейская комиссия даст полную, подробную и, главное, высокопрофессиональную оценку тех эпизодов, на разъяснении которых настаивает Краснодар, то тогда все вопросы по матчу отпадут сами собой.
      Да и комиссии этой не фиг в благодушии почивать: пусть потрудятся на благо отечественного футбола.

      1
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      Рейтинг: +2282

      Genz 17 минут назад

      Первый гол забил Понсе по правилам. Такой же гол видел я в чемпионате Германии.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18680

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      Забудьте и успокойтесь, впереди вас много ещё ждёт такого же интересного.

      0
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      Рейтинг: +5349

      серега кашин 48 минут назад

      придурки все не угомонятся и пусть дают оценку предыдущему матчу краснодара с рубином

      5
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      Рейтинг: +264

      99-й 52 минуты назад

      а где "стыдно за спартак"?

      1
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      Рейтинг: +8474

      JTherry > 99-й 48 минут назад

      у нее сегодня "банная неделя", отмывается от позороф и стыдоф)

      3
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      Рейтинг: +25353

      oyabun 54 минуты назад

      А вот на что интересно надеются? Что в русле решений Роспортебнадзора что то решат? Следуют в бело-голубом фарватере?

      1
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      Рейтинг: +4513

      Томик 1 час назад

      Надо, надо, а то жёлтую Умярову за удар лицом в локоть игроку "Краснодара" показал, всего лишь. А надо было удалять.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25353

      oyabun > JTherry 52 минуты назад

      Да это было дикое зрелище - Умяров с разбитой в кровь губой и ему же выписывают желтую..

      6
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      Рейтинг: +8474

      JTherry > Томик 50 минут назад

      футбол стал опасным видом спорта, "модно" стало локтями "работать" на поле - по лицу, по шее: одному нос сломали, другому губу разбили, в обоих случаях кровища (и во всех случаях оправдания, как под копирку - невозможно прыгать, не размахивая руками))... а в судейском корпусе - без перемен... помню, как Кашшаи после матча с зенитом на Кубок, когда Барриос заехал локтем в лицо Соболеву в штрафной (и там чистый пенальти не дали), говорил по ТВ, что "это другое, не до крови" врезал...))) оказывается, новая трактовка Правил по Кашшаи - за отмашку игрока локтем, наказывают теперь того, кому прилетело, даже, если "до крови"! такой вот футбольный сюрреализм))

      4
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      Рейтинг: +41

      Литейный04 1 час назад

      и пусть дадут оценку словам хашыги, гыгыыыы!
      позор гендиру быков!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15067

      silver29 1 час назад

      Когда будете оценивать не забудьте забрать у ФК Краснодар приз за фейр-плей , раз того чувака который его тискал выперли с поля за грубость (((

      8
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