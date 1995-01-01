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    РПЛ. «Ахмат» в меньшинстве победил «Уфу»

    В матче 12-го тура РПЛ «Ахмат» дома выиграл у «Уфы» – 3:1. Дубль оформил полузащитник Бернард Бериша.

    Хозяева играли в меньшинстве с 58-й минуты после удаления Андрея Семенова.

    «Ахмат» набрал 17 очков и поднялся на десятое место. «Уфа» занимает последнюю строчку (6 очков)

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    Ахмат (Грозный) – Уфа – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бериша, 14 (с пенальти); 1:1 – Алиев, 57; 2:1 – Ильин, 68; 3:1 – Бериша, 77.

    Удаления: Семенов, 58.

    Ахмат: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Быстров, 71), Бериша (Алсултанов, 79), Силва, Харин (Садулаев, 79), Мелкадзе (Анхель, 61).

    Уфа: Беленов, Сухов (Жамалетдинов, 90+1), Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Алиев, Голубев, Карп (Сысуев, 83), Андрич.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12612

      derrik2000 12 минут назад

      До начала так примерно и предполагал, но матч всё таки сложился хоть и в пользу Ахмата, но если бы не Бериша...

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      Рейтинг: +10487

      Alimpasha 20 минут назад

      Бериша-Уфа 3-1.поистине герой матча!!!!

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