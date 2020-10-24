Шварц – о дебютной победе во главе «Динамо»: «Благодарен своему штабу и команде за показанную игру»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарии после победы своей команды над «Сочи» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.

– У нас была очень непростая жизнь в последние 24 часа, проделали большую работу. Я очень рад, что выиграли. В первые 20 минут поддерживали интенсивность – в обороне и атаке. Потом чуть ослабили давление. Преимущество в первом тайме заслужили.

Во втором тайме сели чуть глубже в оборону. Третий мяч оставил игру за нами. Рад, что сыграли с высокой интенсивностью и забили три гола. Благодарен своему штабу, который оказывал очень большую помощь, а также команде за показанную игру.

– «Динамо» в этом сезоне еще не забивало три гола.

– На теории мы говорили о том, что хотим более активными быть в атаке.

– Что вам понравилось, а что хотелось бы изменить?

– Понравились переходные фазы игры – от обороны к атаке, и наоборот. Но есть и моменты, которые хотелось бы исправить. Защита низким блоком потребует еще работы.