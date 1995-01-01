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    Шварц – о дебютной победе во главе «Динамо»: «Благодарен своему штабу и команде за показанную игру»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарии после победы своей команды над «Сочи» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.

    – У нас была очень непростая жизнь в последние 24 часа, проделали большую работу. Я очень рад, что выиграли. В первые 20 минут поддерживали интенсивность – в обороне и атаке. Потом чуть ослабили давление. Преимущество в первом тайме заслужили.

    Во втором тайме сели чуть глубже в оборону. Третий мяч оставил игру за нами. Рад, что сыграли с высокой интенсивностью и забили три гола. Благодарен своему штабу, который оказывал очень большую помощь, а также команде за показанную игру.

    – «Динамо» в этом сезоне еще не забивало три гола.

    – На теории мы говорили о том, что хотим более активными быть в атаке.

    – Что вам понравилось, а что хотелось бы изменить?

    – Понравились переходные фазы игры – от обороны к атаке, и наоборот. Но есть и моменты, которые хотелось бы исправить. Защита низким блоком потребует еще работы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +56

      аларм дубль2 51 минуту назад

      динамики!с победой вас!тренера с дебютом!!

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      Рейтинг: +2182

      minaev23 1 час назад

      Спасибо тебе говорят все болелы!!!! (питер и сочи не в счёт)

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