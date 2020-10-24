РПЛ. «Динамо» дома обыграло «Сочи» в дебютном матче Шварца

В матче 12-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле одержало победу над «Сочи» со счетом 3:1.

За москвичей забивали Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин. У гостей отличился Миха Мевля.

Эта игра стала дебютной для нового главного тренера столичной команды Сандро Шварца.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Динамо (Москва) – Сочи – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Лесовой, 11; 1:1 – Мевля, 22; 2:1 – Шиманьски, 26; 3:1 – Фомин, 55.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Паршивлюк (Слепов, 74), Каборе, Нойштедтер, Лесовой (Рауш, 84), Фомин, Шиманьски (Школик, 84), Н`Жи (Грулев, 17), Комличенко.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Маммана, Миладинович, Цаллагов, Юсупов (Пруцев, 61), Жоаозиньо (Дуганджич, 57), Терехов, Бурмистров (Заика, 58), Мевля, Заболотный.

Предупреждения: Ордец, 28; Комличенко, 45+1; Каборе, 48; Грулев, 49 – Миладинович, 35; Юсупов, 38; Цаллагов, 44.

Удаление: нет – Цаллагов, 87.

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