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    РПЛ. «Динамо» дома обыграло «Сочи» в дебютном матче Шварца

    В матче 12-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле одержало победу над «Сочи» со счетом 3:1.

    За москвичей забивали Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин. У гостей отличился Миха Мевля.

    Эта игра стала дебютной для нового главного тренера столичной команды Сандро Шварца.

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    Динамо (Москва) – Сочи – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Лесовой, 11; 1:1 – Мевля, 22; 2:1 – Шиманьски, 26; 3:1 – Фомин, 55.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Паршивлюк (Слепов, 74), Каборе, Нойштедтер, Лесовой (Рауш, 84), Фомин, Шиманьски (Школик, 84), Н`Жи (Грулев, 17), Комличенко.

    «Сочи»: Заболотный, Маргасов, Маммана, Миладинович, Цаллагов, Юсупов (Пруцев, 61), Жоаозиньо (Дуганджич, 57), Терехов, Бурмистров (Заика, 58), Мевля, Заболотный.

    Предупреждения: Ордец, 28; Комличенко, 45+1; Каборе, 48; Грулев, 49 – Миладинович, 35; Юсупов, 38; Цаллагов, 44.

    Удаление: нет – Цаллагов, 87.

    Календарь РПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии18
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      Рейтинг: +80048

      zigbert 15 минут назад

      Динамо с победой! Не смотря на счет игра получилась непростая. Хорошо проявили себя Шиманьски и Лесовой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2131

      neim > zigbert 5 минут назад

      И опять плохо себя проявил Грулёв. Такими темпами можно и место в составе потерять.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5940

      GoLenaStop 22 минуты назад

      Вот такой футбол я ку-ка-ре-ку!
      Отлично продинамили!
      Пасиба! Успехов Шварцу и Ко!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12547

      derrik2000 > GoLenaStop 20 минут назад

      "Отлично продинамили!"

      Точнее - пропеСОЧИли. ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5940

      GoLenaStop > derrik2000 11 минут назад

      {:-) Ой , как хорошо подмечено!
      Супер респект!++++

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4857

      nik55 23 минуты назад

      менты хорошо бомжей погоняли

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3762

      afw13 30 минут назад

      Динамо с победой, хорошую игру показали, красавчики

      4
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      Рейтинг: +183

      BRAZILES 33 минуты назад

      ну вот все встает на свои места ----сочи это 10 -11 место по окончании чемпионата

      4
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      ...
      Рейтинг: +18668

      Боцман59rus > BRAZILES 30 минут назад

      В ФНЛ....

      5
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      Рейтинг: +12547

      derrik2000 > Боцман59rus 24 минуты назад

      Не спеши "хоронить" Сочи: игроки по российским меркам КЛАССНЫЕ, т. е. на места с 5-по 7 вполне-вполне, по моему мнению, может команда рассчитывать.
      Может, Федотов думал, что, мол, приедем, ничейку сгоняем и - хорош?
      Не учёл, что сегодня были "СМОТРИНЫ" игроков перед Шварцем.

      2
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      Рейтинг: -77

      Alex_MI_5 37 минут назад

      Только зря ВАР ломали, все равно обделались)

      2
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      Рейтинг: +12547

      derrik2000 > Alex_MI_5 27 минут назад

      Я, вот, только в этом эпизоде с неназначенным 11-метровым одного не понял: а ЗАЧЕМ тогда арбитр ещё с кем-то после завершения эпизода переговоры по рации вёл, если VAR не работал??? DD )))

      1
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      Рейтинг: +12547

      derrik2000 40 минут назад

      Хорошо, что посмотрел: не зря время потратил.
      Динамо было сильнее Сочи именно на 3-1..
      Ни больше ни меньше.
      Хотя были ещё и не назначенный пенальти в ворота "Сочи" в 1-м тайме (а пенальти БЫЛ. но VAR НЕ РАБОТАЛ в этом матче), и мощный удар Фомина, по-моему, в штангу ворот "Сочи".
      Вообще, как по мне, настрой динамовцев на матч мог бы описать 2-й гол, который забил Шиманьски: ударил - Заболотный отбил - Шиманьски не "выключился" из момента - побежал - подобрал мяч после Шунина - ударил повторно.
      Желания победить сегодня у динамовцев было запредельное, потому и поздравляю их и динамовских болел с хорошей игрой и победой.

      7
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      Рейтинг: +1720

      волчарик > derrik2000 35 минут назад

      Не смотрел,суть понял.Спасибо за здравомыслие.

      0
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      Рейтинг: +18668

      Боцман59rus 41 минуту назад

      Осталось Рубину главный бомж притон отдрючить))

      8
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      Рейтинг: +15103

      slavutiq70 46 минут назад

      С Победой Динамо!!!от Сочи футбольный бог отвернулся,,,нельзя сегодня сдать матч старшему брату а завтра рассчитывать на удачу,,,

      7
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      Рейтинг: +13698

      vladimir-7 47 минут назад

      Динамо отлупило Сочи как следует.

      8
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