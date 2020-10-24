Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Динамо» дома обыграло «Сочи» в дебютном матче Шварца

24 октября 2020, 15:54
31

В матче 12-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле одержало победу над «Сочи» со счетом 3:1.

За москвичей забивали Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин. У гостей отличился Миха Мевля.

Эта игра стала дебютной для нового главного тренера столичной команды Сандро Шварца.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Динамо (Москва) – Сочи – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Лесовой, 11; 1:1 – Мевля, 22; 2:1 – Шиманьски, 26; 3:1 – Фомин, 55.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Паршивлюк (Слепов, 74), Каборе, Нойштедтер, Лесовой (Рауш, 84), Фомин, Шиманьски (Школик, 84), Н`Жи (Грулев, 17), Комличенко.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Маммана, Миладинович, Цаллагов, Юсупов (Пруцев, 61), Жоаозиньо (Дуганджич, 57), Терехов, Бурмистров (Заика, 58), Мевля, Заболотный.

Предупреждения: Ордец, 28; Комличенко, 45+1; Каборе, 48; Грулев, 49 – Миладинович, 35; Юсупов, 38; Цаллагов, 44.

Удаление: нет – Цаллагов, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи Шварц Сандро
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1603544213
Динамо отлупило Сочи как следует.
Ответить
slavа0508
1603544227
С Победой Динамо!!!от Сочи футбольный бог отвернулся,,,нельзя сегодня сдать матч старшему брату а завтра рассчитывать на удачу,,,
Ответить
Боцман59rus
1603544549
Осталось Рубину главный бомж притон отдрючить))
Ответить
derrik2000
1603544639
Хорошо, что посмотрел: не зря время потратил. Динамо было сильнее Сочи именно на 3-1.. Ни больше ни меньше. Хотя были ещё и не назначенный пенальти в ворота "Сочи" в 1-м тайме (а пенальти БЫЛ. но VAR НЕ РАБОТАЛ в этом матче), и мощный удар Фомина, по-моему, в штангу ворот "Сочи". Вообще, как по мне, настрой динамовцев на матч мог бы описать 2-й гол, который забил Шиманьски: ударил - Заболотный отбил - Шиманьски не "выключился" из момента - побежал - подобрал мяч после Шунина - ударил повторно. Желания победить сегодня у динамовцев было запредельное, потому и поздравляю их и динамовских болел с хорошей игрой и победой.
Ответить
BRAZILES
1603545012
ну вот все встает на свои места ----сочи это 10 -11 место по окончании чемпионата
Ответить
Мага 13
1603545214
Динамо с победой, хорошую игру показали, красавчики
Ответить
nik55
1603545652
менты хорошо бомжей погоняли
Ответить
GoLenaStop
1603545671
Вот такой футбол я ку-ка-ре-ку! Отлично продинамили! Пасиба! Успехов Шварцу и Ко!
Ответить
zigbert
1603546099
Динамо с победой! Не смотря на счет игра получилась непростая. Хорошо проявили себя Шиманьски и Лесовой.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1603550071
Сочи долой в ФНЛ!!!! Хватит на нас Зенита!
Ответить
Главные новости
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера из РПЛ, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
2
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
1
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
2
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
5
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
3
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
2
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
5
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
7
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
14
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+