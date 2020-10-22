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    Кубо, Ихеначо, Нуньес и Язиджи – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первого тура группового этапа Лиги Европы.

    Это нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, полузащитник «Вильярреала» Такефуса Кубо, форвард «Лестера» Келечи Ихеначо и хавбек «Лилля» Юсуф Язиджи.

    • Нуньес оформил хет-трик в матче с «Лехом» (4:2).
    • Кубо отличился голом и двумя ассистами в игре с «Сивасспором» (5:3).
    • Ихеначо также забил мяч и отдал две результативные передачи в поединке с «Зарей» (3:0).
    • Язиджи трижды поразил ворота «Спарты» (4:1).

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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