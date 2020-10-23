Кубо, Ихеначо, Нуньес и Язиджи – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первого тура группового этапа Лиги Европы.
Это нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, полузащитник «Вильярреала» Такефуса Кубо, форвард «Лестера» Келечи Ихеначо и хавбек «Лилля» Юсуф Язиджи.
- Нуньес оформил хет-трик в матче с «Лехом» (4:2).
- Кубо отличился голом и двумя ассистами в игре с «Сивасспором» (5:3).
- Ихеначо также забил мяч и отдал две результативные передачи в поединке с «Зарей» (3:0).
- Язиджи трижды поразил ворота «Спарты» (4:1).
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Источник: Официальный сайт УЕФА