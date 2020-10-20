«Давай-давай, доминируй и унижай!» Ломбертс поддержал «Зенит» перед матчем с родным клубом

Бывший защитник «Зенита» и воспитанник «Брюгге» Николас Ломбертс поддержал питерцев перед матчем Лиги чемпионов.

«Всем привет! Удачи в матче с «Брюгге», ожидаю только победы Мы — «Зенит», мы — чемпион! Давай-давай, доминируй и унижай!», — сказал Ломбертс.