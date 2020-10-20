«Давай-давай, доминируй и унижай!» Ломбертс поддержал «Зенит» перед матчем с родным клубом

Интересный менталитет у европейцев. У них нет такого как у нас (болеть за свои клубы в Еврокубках). Сложно представить русского на его месте, желающего удачи команде не из твоей страны.
Бывший защитник «Зенита» и воспитанник «Брюгге» Николас Ломбертс поддержал питерцев перед матчем Лиги чемпионов.
«Всем привет! Удачи в матче с «Брюгге», ожидаю только победы Мы — «Зенит», мы — чемпион! Давай-давай, доминируй и унижай!», — сказал Ломбертс.
- Сегодня, 20 октября, «Зенит» примет бельгийский «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 19:55 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Важное сообщение прямиком из Бельгии!#ЗенитБрюгге pic.twitter.com/yGD41KxoCu— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 20, 2020