«Давай-давай, доминируй и унижай!» Ломбертс поддержал «Зенит» перед матчем с родным клубом

Бывший защитник «Зенита» и воспитанник «Брюгге» Николас Ломбертс поддержал питерцев перед матчем Лиги чемпионов.

«Всем привет! Удачи в матче с «Брюгге», ожидаю только победы Мы — «Зенит», мы — чемпион! Давай-давай, доминируй и унижай!», — сказал Ломбертс.

Сегодня, 20 октября, «Зенит» примет бельгийский «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 19:55 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.