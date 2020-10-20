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    «Давай-давай, доминируй и унижай!» Ломбертс поддержал «Зенит» перед матчем с родным клубом

    Бывший защитник «Зенита» и воспитанник «Брюгге» Николас Ломбертс поддержал питерцев перед матчем Лиги чемпионов.

    «Всем привет! Удачи в матче с «Брюгге», ожидаю только победы Мы — «Зенит», мы — чемпион! Давай-давай, доминируй и унижай!», — сказал Ломбертс.

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    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2030

      Из Твери Леха 49 минут назад

      Интересный менталитет у европейцев. У них нет такого как у нас (болеть за свои клубы в Еврокубках). Сложно представить русского на его месте, желающего удачи команде не из твоей страны.

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      Рейтинг: +4103

      житель СПб 53 минуты назад

      Насколько помню, Николас не из Брюгге, а из Гента!

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      Рейтинг: +5885

      Hektor 84 55 минут назад

      Уже пару раз синит мог за щеку взять

      0
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      Рейтинг: +9388

      alarm 1 час назад

      за спартаг сразу стыдно стало)

      -1
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      Рейтинг: +8754

      paracetamol 1 час назад

      Коля - наш человек!

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      Рейтинг: +5885

      Hektor 84 2 часа назад

      Брюгге сегодня конкретно унизит синит, как шлюба асмуна)))

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      Рейтинг: +2184

      Puddle 2 часа назад

      он не брюгге, а спортаг имел ввиду

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