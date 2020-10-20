Неймар становится жертвой фолов чаще остальных футболистов из топ-5 лиг Европы

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил список футболистов, которые чаще всех зарабатывают штрафные для своей команды с начала этого сезона.
Рейтинг футболистов из топ-5 лиг Европы возглавил форвард «ПСЖ» Неймар – соперники фолят на бразильце в среднем один раз за 20 минут и 39 секунд.
Полностью список выглядит так:
2. Анжело Фульини («Анжер») – 20:56.
3. Янхель Эррера («Гранада») – 21:24.
4. Игнатиус Ганаго («Ланс») – 21:28.
5. Арно Норден («Сент-Этьен») – 22:56.
6. Майкл Антонио («Вест Хэм») – 24:36.
7. Иван Нею («Сент-Этьен») – 25:35.
8. Ришарлисон («Эвертон») – 25:50.
9. Грэйди Диангана («Вест Бромвич») – 25:55.
10. Садио Мане («Ливерпуль») – 27:12.
Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ»
Источник: CIES Football Observatory