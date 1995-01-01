Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Неймар становится жертвой фолов чаще остальных футболистов из топ-5 лиг Европы

    Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил список футболистов, которые чаще всех зарабатывают штрафные для своей команды с начала этого сезона.

    Рейтинг футболистов из топ-5 лиг Европы возглавил форвард «ПСЖ» Неймар – соперники фолят на бразильце в среднем один раз за 20 минут и 39 секунд.

    Полностью список выглядит так:

    1. Неймар («ПСЖ») – 20:39.

    2. Анжело Фульини («Анжер») – 20:56.

    3. Янхель Эррера («Гранада») – 21:24.

    4. Игнатиус Ганаго («Ланс») – 21:28.

    5. Арно Норден («Сент-Этьен») – 22:56.

    6. Майкл Антонио («Вест Хэм») – 24:36.

    7. Иван Нею («Сент-Этьен») – 25:35.

    8. Ришарлисон («Эвертон») – 25:50.

    9. Грэйди Диангана («Вест Бромвич») – 25:55.

    10. Садио Мане («Ливерпуль») – 27:12.

    Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: CIES Football Observatory

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4030

      Давид59 2 часа назад

      Всё верно. Ещё провели бы исследование кто валится красивее всех и кто лучше всех изображает страдания. Думаю он бы и там победил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1623

      ФК Пупсик > Давид59 1 час назад

      Неужели лучше роналду?

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79931
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru