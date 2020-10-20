Неймар становится жертвой фолов чаще остальных футболистов из топ-5 лиг Европы

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил список футболистов, которые чаще всех зарабатывают штрафные для своей команды с начала этого сезона.

Рейтинг футболистов из топ-5 лиг Европы возглавил форвард «ПСЖ» Неймар – соперники фолят на бразильце в среднем один раз за 20 минут и 39 секунд.

Полностью список выглядит так:

1. Неймар («ПСЖ») – 20:39.

2. Анжело Фульини («Анжер») – 20:56.

3. Янхель Эррера («Гранада») – 21:24.

4. Игнатиус Ганаго («Ланс») – 21:28.

5. Арно Норден («Сент-Этьен») – 22:56.

6. Майкл Антонио («Вест Хэм») – 24:36.

7. Иван Нею («Сент-Этьен») – 25:35.

8. Ришарлисон («Эвертон») – 25:50.

9. Грэйди Диангана («Вест Бромвич») – 25:55.

10. Садио Мане («Ливерпуль») – 27:12.

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