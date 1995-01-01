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    Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не намерен покидать французский клуб, сообщает Goal.com.

    Бразилец хочет остаться в парижском клубе, однако руководство «ПСЖ» не спешит вступать в переговоры с игроком о продлении контракта. Сторона футболиста обеспокоена этим фактом.

    • Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2020 года.
    • Футболист хотел вернуться в «Барселону»неймар летом 2019 года.

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    Источник: Goal.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3326

      TOMSON 39 минут назад

      А куда ему уходить? Барса явно начала считать деньги и за много его не купит и з/п космическую не даст. В Англии поломают в Реал нельзя. В Ювентус, если только на обмен Роналду. Двоих таких Ювентусу будет сложно по з/п тянуть. Да и шило на мыло. Чемпионат Италии конечно сильнее, но Неймару наверное хочется чего-то больше.
      Ну и большой вопрос. Готов ли Бразилец играть каждый тур на максимуме? Перестроится будет куда сложнее чем в молодости.

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      Рейтинг: +2993

      solodealer 57 минут назад

      Помните хит конца 80-х: "Путана, путана, путана..."))))???

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      Рейтинг: +8004

      JTherry 1 час назад

      Неймар услышал про трудности с деньгами в Барсе и решил остаться в ПСЖ...

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