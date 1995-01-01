Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ»

А куда ему уходить? Барса явно начала считать деньги и за много его не купит и з/п космическую не даст. В Англии поломают в Реал нельзя. В Ювентус, если только на обмен Роналду. Двоих таких Ювентусу будет сложно по з/п тянуть. Да и шило на мыло. Чемпионат Италии конечно сильнее, но Неймару наверное хочется чего-то больше.
Ну и большой вопрос. Готов ли Бразилец играть каждый тур на максимуме? Перестроится будет куда сложнее чем в молодости.
Нападающий «ПСЖ» Неймар не намерен покидать французский клуб, сообщает Goal.com.
Бразилец хочет остаться в парижском клубе, однако руководство «ПСЖ» не спешит вступать в переговоры с игроком о продлении контракта. Сторона футболиста обеспокоена этим фактом.
- Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2020 года.
- Футболист хотел вернуться в «Барселону»неймар летом 2019 года.