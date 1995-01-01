Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не намерен покидать французский клуб, сообщает Goal.com.

Бразилец хочет остаться в парижском клубе, однако руководство «ПСЖ» не спешит вступать в переговоры с игроком о продлении контракта. Сторона футболиста обеспокоена этим фактом.