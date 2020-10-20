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  • Бывший инспектор ФИФА: «Безбородов должен был удалять Грулева. Думаю, он пожалел, что так быстро показал желтую»

Бывший инспектор ФИФА: «Безбородов должен был удалять Грулева. Думаю, он пожалел, что так быстро показал желтую»

20 октября 2020, 11:18
5

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал спорное решение арбитра Владислава Безбородова в матче 11 тура РПЛ ЦСКА«Динамо» (3:1). В одном из игровых эпизодов полузащитник гостей Вячеслав Грулев ударил футболиста армейцев Вадима Карпова локтем по лицу. Защитник был заменен и отправился в больницу.

«В том, что Грулев должен был подвергнуться дисциплинарному взысканию, – сомнений нет. Тут надо было квалифицировать – или это безрассудное поведение, или это агрессивное, и за безрассудное дают желтую карточку, а за агрессивное – красную.

На самом деле арбитр сначала допустил методическую ошибку – он моментально выхватил желтую карточку и предъявил ее. Грамотные судьи делают небольшую паузу, чтобы посмотреть, что с игроком, а мы сейчас не можем сказать, что там просто кровь пошла».

В том, что это были агрессивные действия, я не сомневаюсь. Думаю, потом он пожалел, что так быстро желтую карточку показал. Думаю, что возьми он паузу, он обязательно показал бы красную, которую Грулев заслужил», – сказал Бартфельд в интервью ТАСС.

  • У игрока ЦСКА диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
  • Грулев извинился перед Карповым за произошедшее.
  • ЦСКА может обратиться в РФС из-за фола на Карпове

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Грулев Вячеслав Карпов Вадим
Комментарии (5)
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vladimir-7
1603183384
Даже если он показал желтую карточку, то, посмотрев состояние игрока, получившего травму и, оценив действие Грулёва, судья мог отменить желтую и показать красную.
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Давид59
1603188792
Не вижу никакой проблемы заменить жёлтую карточку на красную. Когда не было ВАР это было действительно невозможно. А сейчас - иди к монитору, смотри и решай. Есть, конечно протоколы ВАР - кто должен это инициировать. И тут, конечно, может вылезти вся дурость этих протоколов (смотри случай Казарцева)
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