Бывший инспектор ФИФА: «Безбородов должен был удалять Грулева. Думаю, он пожалел, что так быстро показал желтую»

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал спорное решение арбитра Владислава Безбородова в матче 11 тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (3:1). В одном из игровых эпизодов полузащитник гостей Вячеслав Грулев ударил футболиста армейцев Вадима Карпова локтем по лицу. Защитник был заменен и отправился в больницу.

«В том, что Грулев должен был подвергнуться дисциплинарному взысканию, – сомнений нет. Тут надо было квалифицировать – или это безрассудное поведение, или это агрессивное, и за безрассудное дают желтую карточку, а за агрессивное – красную.

На самом деле арбитр сначала допустил методическую ошибку – он моментально выхватил желтую карточку и предъявил ее. Грамотные судьи делают небольшую паузу, чтобы посмотреть, что с игроком, а мы сейчас не можем сказать, что там просто кровь пошла».

В том, что это были агрессивные действия, я не сомневаюсь. Думаю, потом он пожалел, что так быстро желтую карточку показал. Думаю, что возьми он паузу, он обязательно показал бы красную, которую Грулев заслужил», – сказал Бартфельд в интервью ТАСС.