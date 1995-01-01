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    Бывший инспектор ФИФА: «Безбородов должен был удалять Грулева. Думаю, он пожалел, что так быстро показал желтую»

    Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал спорное решение арбитра Владислава Безбородова в матче 11 тура РПЛ ЦСКА«Динамо» (3:1). В одном из игровых эпизодов полузащитник гостей Вячеслав Грулев ударил футболиста армейцев Вадима Карпова локтем по лицу. Защитник был заменен и отправился в больницу.

    «В том, что Грулев должен был подвергнуться дисциплинарному взысканию, – сомнений нет. Тут надо было квалифицировать – или это безрассудное поведение, или это агрессивное, и за безрассудное дают желтую карточку, а за агрессивное – красную.

    На самом деле арбитр сначала допустил методическую ошибку – он моментально выхватил желтую карточку и предъявил ее. Грамотные судьи делают небольшую паузу, чтобы посмотреть, что с игроком, а мы сейчас не можем сказать, что там просто кровь пошла».

    В том, что это были агрессивные действия, я не сомневаюсь. Думаю, потом он пожалел, что так быстро желтую карточку показал. Думаю, что возьми он паузу, он обязательно показал бы красную, которую Грулев заслужил», – сказал Бартфельд в интервью ТАСС.

    • У игрока ЦСКА диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
    • Грулев извинился перед Карповым за произошедшее.
    • ЦСКА может обратиться в РФС из-за фола на Карпове

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1623

      ФК Пупсик 35 минут назад

      После днища все время кто-то отправляется в больницу! У нас дриусси 2 месяца лечился.

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      Рейтинг: +4030

      Давид59 2 часа назад

      Не вижу никакой проблемы заменить жёлтую карточку на красную. Когда не было ВАР это было действительно невозможно. А сейчас - иди к монитору, смотри и решай. Есть, конечно протоколы ВАР - кто должен это инициировать. И тут, конечно, может вылезти вся дурость этих протоколов (смотри случай Казарцева)

      0
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      Рейтинг: +17307

      bset 2 часа назад

      Что жалеть? Все ошибаются, тем более в динамике игры. Никто же не запрещает отменить свое решение и показать красную - имеет право. Да что уж говорить про динамику, сам смотрел матч - минуту точно казалось, что все норм. Карпов полежал, пообщался с врачами, ушел за пределы поля, а уже потом мы увидели ручьи крови. А у судьи всего пара секунд, чтобы решение принять. Так что все вопросы к ВАР, которые не вызвали главного на просмотр на предмет красной. Сколько видел, как после просмотра удаляли, когда даже просто угроза была нанести травму. А тут она случилась, самая настоящая.

      3
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      Рейтинг: +13590

      vladimir-7 3 часа назад

      Даже если он показал желтую карточку, то, посмотрев состояние игрока,
      получившего травму и, оценив действие Грулёва, судья мог отменить
      желтую и показать красную.

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