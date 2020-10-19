Игрок ЦСКА Карпов получил перелом носа и сотрясение мозга в матче с «Динамо»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов травмировался в матче 11-гго тура РПЛ против «Динамо».
У футболиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
В одном из игровых эпизодов Карпов получил удар локтем по носу от полузащитника Вячеслава Грулева. Защитник был заменен и доставлен в больницу на обследование.
- ЦСКА обыграл «Динамо» со счетом 3:1.
- Команда Виктора Гончаренко поднялась на третье место в РПЛ, динамовцы идут восьмыми.
Источник: Официальный сайт ЦСКА