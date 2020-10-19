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  • Игрок ЦСКА Карпов получил перелом носа и сотрясение мозга в матче с «Динамо»

Игрок ЦСКА Карпов получил перелом носа и сотрясение мозга в матче с «Динамо»

19 октября 2020, 00:13
4

Защитник ЦСКА Вадим Карпов травмировался в матче 11-гго тура РПЛ против «Динамо».

У футболиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

В одном из игровых эпизодов Карпов получил удар локтем по носу от полузащитника Вячеслава Грулева. Защитник был заменен и доставлен в больницу на обследование.

  • ЦСКА обыграл «Динамо» со счетом 3:1.
  • Команда Виктора Гончаренко поднялась на третье место в РПЛ, динамовцы идут восьмыми.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Грулев Вячеслав Карпов Вадим
Комментарии (4)
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Dr.Metal
1603081181
Вот вам и жёлтая карточка. Здоровья парню
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tushkanlz
1603083083
Вот за такие и подобные травмы очень жаль игроков, особенно получивших увечья и теряющих своё здоровье ! Желаю Вадиму быстрейшего выздоровления и восстановления спортивной формы! А то , порой, ныряют и падают от "ветра из задницы"! И такие наворачивают обороты, тройные и четвертные "тулупы",как в фигурном катании ,что диву даёшься - как они после этого ,вообще, ходят, а не то ,что потом продолжают "носится,как лоси"...Вот это и есть оно - настоящее "изкюйство" , достойное, чтобы судья показывал нарушителям - карточки ,а пострадавшим - отдельно баллы за артистизм, как в фигурном... или гимнастике. Ведь столько сил тратят,наверняка, на тренировках за отработкой художественных падений, что на точные удары и пасы просто сил не остаётся...
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leshhowwale
1603084942
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petlyra
1603102289
Все-таки Грулев умышленно грубил. Не хочу сказать, что специально бил в нос, но грубил умышленно.
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