ЦСКА может обратиться в РФС из-за фола на Карпове

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов не исключил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Динамо».

ЦСКА хочет получить объяснение действий арбитра Владислава Безбородова в моменте с фолом на Вадиме Карпове.

«Мы обсуждаем этот вопрос. Возможно, обратимся за разъяснениями по этому эпизоду в ЭСК», – сказал Аксенов.