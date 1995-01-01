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    ЦСКА может обратиться в РФС из-за фола на Карпове

    Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов не исключил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Динамо».

    ЦСКА хочет получить объяснение действий арбитра Владислава Безбородова в моменте с фолом на Вадиме Карпове.

    «Мы обсуждаем этот вопрос. Возможно, обратимся за разъяснениями по этому эпизоду в ЭСК», – сказал Аксенов.

    • Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев ударил Карпова локтем в лицо.
    • У игрока ЦСКА диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
    • Грулев извинился перед Карповым за произошедшее.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2719

      mamba9090909 12 минут назад

      Дааа! Диагноз - дрожь берёт.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      АЛЕКСИН 1 час назад

      Красная по любому ....но почему арбитор испугался её дать ,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13570

      vladimir-7 1 час назад

      Правильно, пусть объяснят действия арбитра и если он не прав, то какое
      наказание Безбородову последует.

      3
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