ЦСКА может обратиться в РФС из-за фола на Карпове

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов не исключил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Динамо».
ЦСКА хочет получить объяснение действий арбитра Владислава Безбородова в моменте с фолом на Вадиме Карпове.
«Мы обсуждаем этот вопрос. Возможно, обратимся за разъяснениями по этому эпизоду в ЭСК», – сказал Аксенов.
- Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев ударил Карпова локтем в лицо.
- У игрока ЦСКА диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
- Грулев извинился перед Карповым за произошедшее.
Источник: ТАСС