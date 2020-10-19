Грулев извинился перед Карповым за удар локтем в матче ЦСКА – «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев извинился перед защитником ЦСКА Вадимом Карповым за инцидент, случившийся в матче 11-го тура РПЛ. В одном из игровых эпизодов Грулев ударил Карпова локтем по лицу. Защитник армейцев был заменен и отправился в больницу.

«В матче с ЦСКА произошел неприятный инцидент с моим участием, в ходе которого защитник Вадим Карпов получил серьезную травму. Хочу сказать, что мои действия были непреднамеренными, я не хотел нанести ему травму. Хочу пожелать Вадиму скорейшего выздоровления», – сказал Грулев в видео-обращении на странице «Динамо» в инстаграме.

У Карпова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

ЦСКА обыграл «Динамо» со счетом 3:1.