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    Грулев извинился перед Карповым за удар локтем в матче ЦСКА – «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев извинился перед защитником ЦСКА Вадимом Карповым за инцидент, случившийся в матче 11-го тура РПЛ. В одном из игровых эпизодов Грулев ударил Карпова локтем по лицу. Защитник армейцев был заменен и отправился в больницу.

    «В матче с ЦСКА произошел неприятный инцидент с моим участием, в ходе которого защитник Вадим Карпов получил серьезную. Хочу сказать, что мои действия были непреднамеренными, я не хотел нанести ему травму. Хочу пожелать Вадиму скорейшего выздоровления», – сказал Грулев в видео-обращении на странице «Динамо» в инстаграме.

    • У Карпова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
    • ЦСКА обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

    text 19 Окт 2020 в 7:55 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Динамо»

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