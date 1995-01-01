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    Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», продана на аукционе за 200 тысяч рублей

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров объявил о завершении благотворительного аукциона, в ходе которого предлагалось купить футболку нападающего Александра Кокорина, в которой он отличился дебютным забитым мячом в составе московской команды.

    Голкипер в сторис своего инстаграма сообщил, что лот продан за 200 тысяч рублей.

    Вырученные деньги будут направлены в благотворительный фонд «Своими глазами», который помогает людям с нарушениями зрения. Ребров – учредитель фонда.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Артема Реброва

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2448

      Питерский князь 17 минут назад

      Я всегда говорил, болельщики СпартаГа - ПНД.
      =)))
      Хотя, с другой стороны, если он будет ей мыть полы дома, то это хорошее вложение!
      =))))

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      Рейтинг: +2163

      Puddle 59 минут назад

      Футболку Зидана, в которой он забивал в финале ЧМ 1998 продали чуть дороже. Не порядок!

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      Рейтинг: +17291

      bset 1 час назад

      Надо Сутормина на аукцион выставить. Может кто еще 50 тысяч даст.

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