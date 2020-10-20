Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», продана на аукционе за 200 тысяч рублей

Вратарь «Спартака» Артем Ребров объявил о завершении благотворительного аукциона, в ходе которого предлагалось купить футболку нападающего Александра Кокорина, в которой он отличился дебютным забитым мячом в составе московской команды.

Голкипер в сторис своего инстаграма сообщил, что лот продан за 200 тысяч рублей.

Вырученные деньги будут направлены в благотворительный фонд «Своими глазами», который помогает людям с нарушениями зрения. Ребров – учредитель фонда.