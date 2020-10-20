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  • Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», продана на аукционе за 200 тысяч рублей

Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», продана на аукционе за 200 тысяч рублей

20 октября 2020, 00:29
16

Вратарь «Спартака» Артем Ребров объявил о завершении благотворительного аукциона, в ходе которого предлагалось купить футболку нападающего Александра Кокорина, в которой он отличился дебютным забитым мячом в составе московской команды.

Голкипер в сторис своего инстаграма сообщил, что лот продан за 200 тысяч рублей.

Вырученные деньги будут направлены в благотворительный фонд «Своими глазами», который помогает людям с нарушениями зрения. Ребров – учредитель фонда.

Источник: Инстаграм Артема Реброва
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Ребров Артем Кокорин Александр
Комментарии (16)
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inzek
1603150909
буду краток. если реально бабло идет по назначению, то хоть трусы дзюбы продавайте. хотя надо быть редким извращенцем, чтобы их купить
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ab15488
1603160761
А ногу кокорина когда продавать будут? Тут питерские интересуются..
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Fireman-100
1603170078
Больные люди.
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vmonomah17
1603170442
Точно не опечатка? Не самого Кокорина продали за 200 т.р.?))
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filosof sparty
1603171821
Не стоит ехидничать. Мне кажется ребята хорошее дело сделали!!!
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ilichkadr
1603173520
Покупатель остался неизвестным............
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raritet
1603176816
Кстати , хорошая мысль. Если продавать клочок травы по которой пробегали ножки Кокорина, то бизнес проекту позавидует сам Билл Г.
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maygli
1603191790
Сами у себя и купили.
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