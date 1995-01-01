Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», выставлена на аукцион

только конченные свинотные сектанты могут во первых придумать такой гавналот, а во вторых этот шлак еще и купить))
пздц, потная футболка отсидешвей проституки, которая закатила с пендаля... видимо Плакун не захотел выделить бюджет не утилизацию отходов. Отсюда и идея с чудо лотом
Вратарь «Спартака» Артем Ребров объявил о старте благотворительного аукциона.
Лот – футболка нападающего Александра Кокорина, в которой он отличился дебютным забитым мячом в составе московской команды. Произошло это в субботу в гостевой игре с «Химками» (3:2).
Вырученный деньги будут направлены в благотворительный фонд «Своими глазами».
«Итак, наш сегодняшний лот – игровая футболка Кокорина с победного матча «Химки» – «Спартак». Стартовая цена: 10 000 рублей, шаг – 1000 р. Итоги подведем 20 октября в 20:00», – написал Ребров в инстаграме.