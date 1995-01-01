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    Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», выставлена на аукцион

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров объявил о старте благотворительного аукциона.

    Лот – футболка нападающего Александра Кокорина, в которой он отличился дебютным забитым мячом в составе московской команды. Произошло это в субботу в гостевой игре с «Химками» (3:2).

    Вырученный деньги будут направлены в благотворительный фонд «Своими глазами».

    «Итак, наш сегодняшний лот – игровая футболка Кокорина с победного матча «Химки» – «Спартак». Стартовая цена: 10 000 рублей, шаг – 1000 р. Итоги подведем 20 октября в 20:00», – написал Ребров в инстаграме.

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    Публикация от text (@rebrov32) 18 Окт 2020 в 4:59 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Артема Реброва

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии21
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      Рейтинг: +1160

      Nevsky_RU 4 минуты назад

      только конченные свинотные сектанты могут во первых придумать такой гавналот, а во вторых этот шлак еще и купить))
      пздц, потная футболка отсидешвей проституки, которая закатила с пендаля... видимо Плакун не захотел выделить бюджет не утилизацию отходов. Отсюда и идея с чудо лотом

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      Рейтинг: +1245

      DMитрий 9 минут назад

      Баба Тоня вечером после игры, зайдя в раздевалку спартака, увидела настоящий свинарник и решила вымыть полы. Но поняла что где-то забыла половую тряпку, но быстро нашла другую прямо в раздевалке...

      1
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      Рейтинг: +2328

      Kollljan 33 минуты назад

      Фу, какая гадость!

      0
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      Рейтинг: +439

      Dr.Metal 1 час назад

      Батюшки, драгоценность то какая

      0
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      Рейтинг: +3392

      Cleaner 1 час назад

      Всё, Кокорин ОТРАБОТАЛ свой миллиард в матче с грандом Российского футбола! Купили!!!...)))

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      Рейтинг: +2030

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Дак ребров уже не вратарь, а торгаш тряпьем?

      2
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      Рейтинг: +9097

      ilichkadr > Из Твери Леха 1 час назад

      Теперь это называется благотворительностью. Изначально создаётся фонд с благими намерениями, а дальше по учебнику "Купи/продай".

      1
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      Рейтинг: +4455

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ахаха, чисто по свинки, не может федунишка просто так пожертвовать, он хочет от своего лица, пожертвовать чужие деньги, вот свинья пустоголовая то

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      Рейтинг: +283

      ab15488 2 часа назад

      Человек с зарплатой 3 ляма евро в год радуется голу забитому с пенальти.Самому не стремно? В это же время 39летний ибрагимович делает за 3 минуты дубль и считает что ничего особенного не произошло.

      4
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      Рейтинг: +5518

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Мне кажется футболка Джордана или Понсе продавалась бы успешнее.

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      Рейтинг: +417

      somn 2 часа назад

      А остальные шмотки когда распродавать будут?

      0
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      Рейтинг: +9097

      ilichkadr > somn 2 часа назад

      Уже проданы через секонд-хенд Во!Ва! Разошлись на ура.

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      Рейтинг: +1160

      Nevsky_RU > somn 2 минуты назад

      их Де Зеув на обнюхивание забрал

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