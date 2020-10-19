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  • Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», выставлена на аукцион

Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», выставлена на аукцион

19 октября 2020, 09:58
18

Вратарь «Спартака» Артем Ребров объявил о старте благотворительного аукциона.

Лот – футболка нападающего Александра Кокорина, в которой он отличился дебютным забитым мячом в составе московской команды. Произошло это в субботу в гостевой игре с «Химками» (3:2).

Вырученные деньги будут направлены в благотворительный фонд «Своими глазами».

«Итак, наш сегодняшний лот – игровая футболка Кокорина с победного матча «Химки» – «Спартак». Стартовая цена: 10 000 рублей, шаг – 1000 р. Итоги подведем 20 октября в 20:00», – написал Ребров в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Артема Реброва
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Ребров Артем Кокорин Александр
Комментарии (18)
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NotFound
1603091235
табуретку выставьте на аукцион, которой он огрел депутата.
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порт
1603091835
Когда Кокоша забьёт второй гол( а это не раньше марта) стартовую цену можно сейчас узнать?
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slavа0508
1603091943
Гол конечно парни подарили Кокорину,ждём уже настоящего гола Кокорина,,,,
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dva064
1603092164
Всегда говорил Александр сильно распиаринная личность,,,,вот и сейчас ,забил пендаль с подачи парней (в игре то я его особо и не видел),и сразу в медио,,,
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ab15488
1603093230
Человек с зарплатой 3 ляма евро в год радуется голу забитому с пенальти.Самому не стремно? В это же время 39летний ибрагимович делает за 3 минуты дубль и считает что ничего особенного не произошло.
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Из Твери Леха
1603094859
Дак ребров уже не вратарь, а торгаш тряпьем?
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Dr.Metal
1603098019
Батюшки, драгоценность то какая
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Kollljan
1603100212
Фу, какая гадость!
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Nevsky_RU
1603101989
только конченные свинотные сектанты могут во первых придумать такой гавналот, а во вторых этот шлак еще и купить)) пздц, потная футболка отсидешвей проституки, которая закатила с пендаля... видимо Плакун не захотел выделить бюджет не утилизацию отходов. Отсюда и идея с чудо лотом
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Кирпичный
1603112623
Майченку то постирали хоть или со спецэффектами продаете.
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