Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», выставлена на аукцион

Вратарь «Спартака» Артем Ребров объявил о старте благотворительного аукциона.

Лот – футболка нападающего Александра Кокорина, в которой он отличился дебютным забитым мячом в составе московской команды. Произошло это в субботу в гостевой игре с «Химками» (3:2).

Вырученные деньги будут направлены в благотворительный фонд «Своими глазами».

«Итак, наш сегодняшний лот – игровая футболка Кокорина с победного матча «Химки» – «Спартак». Стартовая цена: 10 000 рублей, шаг – 1000 р. Итоги подведем 20 октября в 20:00», – написал Ребров в инстаграме.