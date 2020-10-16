Тедеско: «Рады, что Мозес пришeл в «Спартак». Мне показалось, что это неплохая кандидатура»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход в московский клуб на правах аренды игрока «Челси» Виктора Мозеса.
«Я хорошо знаю этого игрока. Он играл в больших клубах. Хорошо знает, как играть в пять защитников, опытный футболист. Мы рады, что Мозес пришeл в «Спартак».
В процессе покупки игрока мы обсуждаем кандидатуры с руководством, но в переговорах я не участвую. Когда мне сказали о варианте с Мозесом, я посмотрел несколько последних матчей. Мне показалось, что это неплохая кандидатура», – сказал Тедеско.
- «Спартак» арендовал 29-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.
- Мозес выступал за «Челси» с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.
- Дебют нигерийца за новую команду может состояться уже в субботу.
Источник: «Чемпионат»