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    Тедеско: «Рады, что Мозес пришeл в «Спартак». Мне показалось, что это неплохая кандидатура»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход в московский клуб на правах аренды игрока «Челси» Виктора Мозеса.

    «Я хорошо знаю этого игрока. Он играл в больших клубах. Хорошо знает, как играть в пять защитников, опытный футболист. Мы рады, что Мозес пришeл в «Спартак».

    В процессе покупки игрока мы обсуждаем кандидатуры с руководством, но в переговорах я не участвую. Когда мне сказали о варианте с Мозесом, я посмотрел несколько последних матчей. Мне показалось, что это неплохая кандидатура», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» арендовал 29-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.
    • Мозес выступал за «Челси» с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.
    • Дебют нигерийца за новую команду может состояться уже в субботу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5044

      maior-60 только что

      Надеюсь, что Мозес качественно впишется в игровую схему Тедеско.

      0
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      Рейтинг: +38

      аларм дубль2 17 минут назад

      доменико мы будем рады тогда,когда будет толк!были рады урунову,кокорину!если так же заиграет витек,мы бум уже не рады!

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