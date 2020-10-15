Официально: Мозес – новый игрок «Спартака»

«Спартак» объявил о трансфере игрока «Челси» Виктора Мозеса.

Московский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа.

«Мозес присоединится к «Спартаку» в самое ближайшее время. Мы приветствуем Виктора в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде!» – говорится в официальном заявлении на сайте «Спартака».

Мозес выступал за «Челси» с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.

Нигериец сдавался в аренду «Ливерпулю», «Сток Сити», «Вест Хэму», «Фенербахче» и «Интеру».

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.