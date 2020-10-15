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Официально: Мозес – новый игрок «Спартака»

15 октября 2020, 21:26
13

«Спартак» объявил о трансфере игрока «Челси» Виктора Мозеса.

Московский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа.

«Мозес присоединится к «Спартаку» в самое ближайшее время. Мы приветствуем Виктора в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде!» – говорится в официальном заявлении на сайте «Спартака».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Челси Мозес Виктор
Комментарии (13)
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RyslanZ
1602788650
В самом имени Виктор(победитель) можно увидеть ,что Спартак станет еще сильнее с новым игроком высокого футбольного уровня .
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ySS
1602789900
Удачи в Спартаке! Надеюсь, оправдает ожидания!
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JTherry
1602790035
welcome, Victor! ты в Спартаке, ты с нами! удачи тебе!!!
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seth343
1602790511
Вперед Спартак.
Ответить
filosof sparty
1602790732
Ну наконец-то
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Karel1977
1602795344
3дорово! Удачи!Не подкачай! Много молодежи,подсказывай,центр в команде,основополагающее,не стесняйся..Это Спартак брат!!


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Snek
1602801091
Спартак научился сначала арендовать, а уже потом покупать? Да неужели, подсмотрели у ЦСКА?
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Фк Спaртaк Москвa
1602817924
вперед Спартак!!!
Ответить
Fancyfall
1602823142
пусть покажет класс!
Ответить
PNZ1985
1602832833
Отличная новость! Больше крутых игроков - весомее чемпионат! Удачи и голов !
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