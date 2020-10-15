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    Официально: Мозес – новый игрок «Спартака»

    «Спартак» объявил о трансфере игрока «Челси» Виктора Мозеса.

    Московский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа.

    «Мозес присоединится к «Спартаку» в самое ближайшее время. Мы приветствуем Виктора в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде!» – говорится в официальном заявлении на сайте «Спартака».

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4344

      filosof sparty 40 минут назад

      Ну наконец-то

      2
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      Рейтинг: +1842

      seth343 44 минуты назад

      Вперед Спартак.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7795

      JTherry 52 минуты назад

      welcome, Victor! ты в Спартаке, ты с нами! удачи тебе!!!

      4
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      Рейтинг: +333

      ySS 54 минуты назад

      Удачи в Спартаке!
      Надеюсь, оправдает ожидания!

      3
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      Рейтинг: +402

      RyslanZ 1 час назад

      В самом имени Виктор(победитель) можно увидеть ,что Спартак станет еще сильнее с новым игроком высокого футбольного уровня .

      4
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      Рейтинг: -102

      Спартач80 1 час назад

      Ну вот теперь отлично!С вариантом аренды сначала-вообще идеально.

      8
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