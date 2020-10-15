Мозес может в субботу дебютировать за «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов допустил, что дебют Виктора Мозеса за московскую команду состоится через два дня.

«Возможно ли, что мы его увидим уже в матче против «Химок»? Возможно. Почему нет? С ним работали на удаленке наши тренеры. Все было под контролем. Физическое состояние у него нормальное», – сказал Газизов.

«Спартак» арендовал 29-летнего футболиста у «Челси» до конца сезона с опцией выкупа.

Возможно, нигериец прилетит в Москву в пятницу.

Матч «Химки» – «Спартак» состоится в субботу, 17 октября, в 19:00 мск.

Мозес: «Спартак» – один из величайших клубов Европы»