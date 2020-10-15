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    Мозес может в субботу дебютировать за «Спартак»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов допустил, что дебют Виктора Мозеса за московскую команду состоится через два дня.

    «Возможно ли, что мы его увидим уже в матче против «Химок»? Возможно. Почему нет? С ним работали на удаленке наши тренеры. Все было под контролем. Физическое состояние у него нормальное», – сказал Газизов.

    • «Спартак» арендовал 29-летнего футболиста у «Челси» до конца сезона с опцией выкупа.
    • Возможно, нигериец прилетит в Москву в пятницу.
    • Матч «Химки» – «Спартак» состоится в субботу, 17 октября, в 19:00 мск.

    Мозес: «Спартак» – один из величайших клубов Европы»

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    Источник: Sport24

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    15.10.2020 23:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7810

      JTherry 2 часа назад

      с корабля на бал? а что, можно выпустить, "пороху нюхнуть" в РПЛ)) сразу и увидим в какой форме Виктор...

      1
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      Рейтинг: +12189

      derrik2000 > JTherry 2 часа назад

      И тогда сразу же в центре увидим Зобнина.
      С Химками выходить в первый раз на поле в новой для себя команде хороший вариант.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7810

      JTherry > derrik2000 2 часа назад

      завтра проведет тренировку... и в субботу - в бой!

      1
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