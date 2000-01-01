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    Газизов: «Увидите, почему «Спартак» выбрал именно Мозеса»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал переход Виктора Мозеса из «Челси» в московский клуб.

    «Мы довольны, что Мозес с нами. Надеемся, что завтра он уже будет в Москве. Почему выбрали именно его? Вы увидите почему», – сказал Газизов.

    • «Спартак» арендовал 29-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.
    • Мозес выступал за «Челси» с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.
    • Нигериец сдавался в аренду «Ливерпулю», «Сток Сити», «Вест Хэму», «Фенербахче» и «Интеру».
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12180

      derrik2000 39 минут назад

      В Телеграм пишут причину, по которой Спартак выбрал именно Мозеса:

      "Всё просто: Мозес всё это время тренировался в составе "Челси".
      Поэтому, он в отличной физической форме и точно знает как играть в схеме Тедеско, потому что Теди копирует "Интер" Конте.

      Вот такие "многоходовочки"

      2
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      Рейтинг: +5029

      maior-60 > derrik2000 34 минуты назад

      Ранее сообщалось, что Газизов будет осуществлять трансферы по согласованию с Тедеско.

      1
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      Рейтинг: +12180

      derrik2000 > maior-60 27 минут назад

      Как писал Карпов, у Газизова с Тедеско сейчас любовь и полное взаимопонимание: все "скользкие" вопросы, ранее мешавшие общему делу, прояснены и теперь всё хорошо. )

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      Рейтинг: +12180

      derrik2000 1 час назад

      Там ещё было "— Я не нервничал, переговоры прошли нормально, все шло по плану".

      А что значит "всё шло по плану"?
      Карпов писал, что, мол, Газизов хотел прописать в договор с Челси по Мозесу пункт, что если даже Спартак займёт 1-2 место в ЧР и выйдет в Лигу Чемпионов, то в этом случае он может не выкупать за 4, 5 миллиона Мозеса (случаи разные бывают, как в том анекдоте), а только заплатить штраф в размере 1 млн евро.
      ЭТО удалось включить в договор аренды?

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      Рейтинг: +7795

      JTherry > derrik2000 47 минут назад

      все будет хорошо... "все же идет по плану", значит план был)

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      Рейтинг: +12180

      derrik2000 > JTherry 46 минут назад

      Так о "плане Газизова" по-поводу включения пункта о штрафе я и написал.
      А, вот, удалось ли?

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