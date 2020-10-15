Газизов: «Увидите, почему «Спартак» выбрал именно Мозеса»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал переход Виктора Мозеса из «Челси» в московский клуб.

«Мы довольны, что Мозес с нами. Надеемся, что завтра он уже будет в Москве. Почему выбрали именно его? Вы увидите почему», – сказал Газизов.