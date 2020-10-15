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Газизов: «Увидите, почему «Спартак» выбрал именно Мозеса»

15 октября 2020, 21:56
10

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал переход Виктора Мозеса из «Челси» в московский клуб.

«Мы довольны, что Мозес с нами. Надеемся, что завтра он уже будет в Москве. Почему выбрали именно его? Вы увидите почему», – сказал Газизов.

  • «Спартак» арендовал 29-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.
  • Мозес выступал за «Челси» с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.
  • Нигериец сдавался в аренду «Ливерпулю», «Сток Сити», «Вест Хэму», «Фенербахче» и «Интеру».
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор Газизов Шамиль
Комментарии (10)
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derrik2000
1602789524
Там ещё было "— Я не нервничал, переговоры прошли нормально, все шло по плану". А что значит "всё шло по плану"? Карпов писал, что, мол, Газизов хотел прописать в договор с Челси по Мозесу пункт, что если даже Спартак займёт 1-2 место в ЧР и выйдет в Лигу Чемпионов, то в этом случае он может не выкупать за 4, 5 миллиона Мозеса (случаи разные бывают, как в том анекдоте), а только заплатить штраф в размере 1 млн евро. ЭТО удалось включить в договор аренды?
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derrik2000
1602790853
В Телеграм пишут причину, по которой Спартак выбрал именно Мозеса: "Всё просто: Мозес всё это время тренировался в составе "Челси". Поэтому, он в отличной физической форме и точно знает как играть в схеме Тедеско, потому что Теди копирует "Интер" Конте. Вот такие "многоходовочки"
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evtushenkonata
1602794186
CEKC партнеров найти проще простого: регистрируйся и ищи по городу или по интересам, все бесплатно и анонимно и все хотят ceкca. вот ==---- http://bit.do/xzex
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SLADE2020
1602828316
Дай-то Бог. Ведь мы до сих пор не увидели, почему Спартак выбрал Урунова и Кокорина!
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Cromathaar
1602842613
"Выбрали" - громковато сказано. Остальные почтив се сами отказались-то.
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