Газизов: «Увидите, почему «Спартак» выбрал именно Мозеса»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал переход Виктора Мозеса из «Челси» в московский клуб.
«Мы довольны, что Мозес с нами. Надеемся, что завтра он уже будет в Москве. Почему выбрали именно его? Вы увидите почему», – сказал Газизов.
- «Спартак» арендовал 29-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.
- Мозес выступал за «Челси» с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.
- Нигериец сдавался в аренду «Ливерпулю», «Сток Сити», «Вест Хэму», «Фенербахче» и «Интеру».
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»