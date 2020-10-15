Мозес: «Спартак» – один из величайших клубов Европы»

Новичок «Спартака» Виктор Мозес поприветствовал болельщиков, а также поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

«Привет, ребята! Для меня огромное удовольствие стать игроком «Спартака» – одного из величайших клубов Европы. Не могу дождаться начала работы с моими новыми одноклубниками. Это будет интересный и крутой сезон. Вперед, «Спартак»! Сделаем красиво!» – сказал Мозес.

«Спартак» арендовал 29-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.

Мозес выступал за «Челси» с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.

Нигериец сдавался в аренду «Ливерпулю», «Сток Сити», «Вест Хэму», «Фенербахче» и «Интеру».

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.