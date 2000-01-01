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    Мозес: «Спартак» – один из величайших клубов Европы»

    Новичок «Спартака» Виктор Мозес поприветствовал болельщиков, а также поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

    «Привет, ребята! Для меня огромное удовольствие стать игроком «Спартака» – одного из величайших клубов Европы. Не могу дождаться начала работы с моими новыми одноклубниками. Это будет интересный и крутой сезон. Вперед, «Спартак»! Сделаем красиво!» – сказал Мозес.

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    Публикация от text (@fcsm_official) 15 Окт 2020 в 11:39 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм «Спартака»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7795

      JTherry 19 минут назад

      "...к нам приехал, к нам приехал, Виктор Мозес, дорогой!"))

      4
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      Рейтинг: +3872

      NewLife 29 минут назад

      Неприятно, что пару собственных слов сказать не может и читает такую фигню по бумажке. Если рад попасть в Спартак, скажи это искренне, или помолчи, послав дебильную пресс службу команды нах.

      1
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      Рейтинг: +1991

      Из Твери Леха 32 минуты назад

      Уже начинает отрабатывать бабло.

      -1
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      Рейтинг: +5485

      Alekxei Z. 34 минуты назад

      Бомбардир , вы что пропитерскую шнягу провоцируете ?
      Как же вам урода нравится срач.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      Октавиус > Alekxei Z. 31 минуту назад

      то же самое можешь пойти написать на всех футбольных сайтах

      0
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      Рейтинг: +12180

      derrik2000 36 минут назад

      Ё-ё-ё-ё-ё...
      Витя!
      Зря ты с ЭТОГО начал.
      ИГРОЙ за Спартак давай доказывай и вписывай свою страницу в историю нашего по-настоящему САМОГО ЛЮБИМОГО на всём постсоветском пространстве клуба, а не языком мели!

      1
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      Рейтинг: +945

      elessar arnor > derrik2000 16 минут назад

      у вас болел всего лишь, как у локо, динамо, рубина и краснодара вместе взятые..

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      Рейтинг: +414

      Dr.Metal 37 минут назад

      После Челси самый великий конечно же )

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      Рейтинг: +5029

      maior-60 39 минут назад

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      upiter622 40 минут назад

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