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Мозес: «Спартак» – один из величайших клубов Европы»

15 октября 2020, 22:35
38

Новичок «Спартака» Виктор Мозес поприветствовал болельщиков, а также поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

«Привет, ребята! Для меня огромное удовольствие стать игроком «Спартака» – одного из величайших клубов Европы. Не могу дождаться начала работы с моими новыми одноклубниками. Это будет интересный и крутой сезон. Вперед, «Спартак»! Сделаем красиво!» – сказал Мозес.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор
Комментарии (38)
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maior-60
1602790849
Добро пожаловать!
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Dr.Metal
1602791009
После Челси самый великий конечно же )
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derrik2000
1602791033
Ё-ё-ё-ё-ё... Витя! Зря ты с ЭТОГО начал. ИГРОЙ за Спартак давай доказывай и вписывай свою страницу в историю нашего по-настоящему САМОГО ЛЮБИМОГО на всём постсоветском пространстве клуба, а не языком мели!
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Из Твери Леха
1602791309
Уже начинает отрабатывать бабло.
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JTherry
1602792052
"...к нам приехал, к нам приехал, Виктор Мозес, дорогой!"))
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zigbert
1602794979
Ждем интересной и надежной игры. Удачи в Спартаке!
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De_Frenki
1602796377
о дааа!наивеличайший...столько трофеев в европе взял закачаешься
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Из Твери Леха
1602798872
Мозесу по ходу не сказали, что спартачок это бестрофейник на евро-арене и к великим клубам он отношения иметь не может. Нужно хотя бы трофей иметь, чтоб считаться таким клубом, как ЦСКА, Зенит, Киев, Донецк или даже Црвена Звезда.
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Nerlinger
1602820250
Трындеть не мешки ворочать! Спартак - Гамно он хотел сказать, но переводчик перевёл неправильно !!!
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neveldomha
1602825533
Можно было перекупить Ионова у Краснодара. В три раза дешевле, а эффект тот же.
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